Lamborghini Huracan Sterrato: supercar nata per l’off-road

La casa del Toro ha diffuso nuove immagini della sua ultima supercar che dovrebbe debuttare a breve

Dopo alcuni video teaser pubblicati nei giorni scorsi, Lamborghini ha pubblicato delle nuove foto della Huracan Sterrato che appare in quella che dovrebbe essere la sua versione definitiva. Per questo è lecito pensare che il suo debutto sia ormai imminente anche se in merito alla data a Sant’Agata Bolognese tengono la bocca cucita.

Lamborghini Huracan Sterrato: la supercar pensata per l’off-road

Insomma, la curiosità attorno alla Lamborghini Huracan Sterrato e tra gli appassionati sale la voglia di poterla vedere e toccare con mano. A oggi risulta poco probabile una sua apparizione al prossimo Salone di Parigi che aprirà i battenti a metà ottobre, anche perché Lamborghini non risulta tra i brand partecipanti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, non sembrano esserci novità di rilievo rispetto al concept mostrato nel 2019, ma alcuni elementi interessanti del concept dovrebbero essere presenti sulla versione definitiva.

Sparita la barra luminosa applicata sulle barre del tetto, sono rimasti i proiettori supplementari a Led che separano il logo al centro del cofano anteriore, la presa d’aria aggiunta sopra il vano motore ed i vistosi passaruota che ospitano cerchi da 20 pollici con pneumatici a spalla alta. Fanno ella sosta di sé anche gli pneumatici a spalla alta. Per quanto riguarda il motore, la scelta dovrebbe ricadere su un propulsore V10 aspirato da 5,2 litri, capace di erogare 640 Cv a 8.000 giri e una coppia massima di 565 Nm a 6,500 giri e razione integrale.