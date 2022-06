Lamborghini Huracan STO: con il tuning di Novitec il V10 è ancora più aggressivo!

Il preparatore tedesco ha migliorato la Huracan STO con nuovi cerchi, sospensioni ribassate e un impianto di scarico ad aspirazione naturale: ecco tutte le modifiche

Pensavate che la bellissima Lamborghini Huracan STO fosse il meglio che un appassionato potesse chiedere dalla Casa del Toro? Allora date un’occhiata all’ultimo progetto di Novitec, preparatore tedesco che ha deciso di rendere ancora più esclusivo il “canto del cigno” del V10 da 5.2 Litri realizzato dal marchio con base operativa in quel di Sant’Agata Bolognese.

Nelle mani di Novitec la Huracan STO è stata equipaggiata innanzitutto con un set di cerchi forgiati inediti dal design a sei razze a Y dal diametro di 20 pollici all’anteriore e da 21” al posteriore, ai quali è abbinato un nuovo sistema di sospensioni di tipo “coilover” con molle sportive Novitec pluri-regolabili che hanno la particolarità di abbassare l’altezza da terra della vettura fino a 30 millimetri.

Il motore, invece, non è stato toccato nelle sue parti meccaniche… anche se è stato rifinito con un nuovo impianto di scarico ad aspirazione naturale che può essere richiesto in svariate versioni: da quella più leggera e prestazionale, in Inconel, a quella con valvola a farfalla a controllo elettronico passando per quella con placcatura in oro.

Ognuna di esse mette in bella mostra i terminali con diametro da 111 millimetri in fibra di carbonio, un materiale che è stato utilizzato per buona parte della carrozzeria a partire dai paraurti (anteriore e posteriore) fino alle prese d’aria (appositamente allargate rispetto alle originali al fine di garantire una portata d’aria maggiore per il motore V10). La personalizzazione degli interni? Si spazia dalle pelli all’Alcantara, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del preparatore tedesco.