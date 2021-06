Lamborghini Sian: il modellino Lego diventa a grandezza naturale!

Dopo la versione in scala 1:8, il marchio Lego si è messo in gioco realizzando il 64esimo esemplare effettivo della Sian: un modello che replica la vettura reale... ma composto da oltre 400mila mattoncini!

Vi ricordate il modellino 1:8 della bellissima Lamborghini Sian che vi abbiamo presentato l’anno scorso? Bene, pensatelo in grande fino alle dimensioni reali della supercar di Sant’Agata Bolonese… e il gioco è fatto! “Mica tanto…” direte voi… e giustamente avete ragione, perchè quest’impresa è costata al marchio Lego qualcosa come 8.660 ore di lavoro (divise in 5.370 di sviluppo e 3.290 per la produzione) da parte di un team di 15 specialisti di design e ingegneria… e oltre 400.000 mattoncini “Technic” di 154 tipi diversi, venti dei quali stampati appositamente.

Grazie alla collaborazione diretta con la Casa del Toro, però, questo progetto è potuto diventare realtà e lo potete ammirare in tutto il suo splendore attraverso le foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo. Un’opera titanica da parte della factory con base a Billund, che quindi ha replicato a tutti gli effetti la Sian FKP 37 fin nei minimi dettagli in un modello in scala 1:1.

Quest’ultimo riprende al millimetro le dimensioni reali della supercar italiana (4,98 metri in lunghezza, 2,101 metri in larghezza e 1,133 metri in altezza) ed è caratterizzato da un telaio coperto da elementi esagonali Lego Technic realizzati su misura, che si connettono tra loro per formare un guscio carico di energia a livello della carrozzeria – vero e proprio omaggio alle forme iconiche delle Lamborghini più recenti. E proprio come la Sian “originale”, anche quella Lego è stata equipaggiata con un set di luci (anteriori e posteriori, compreso il porta-targa) completamente funzionanti… a cui si aggiunge pure il simbolo del fulmine protagonista con i suoi LED sulle fiancate!

Per quanto riguarda la vernice, invece, la scelta è ricaduta su un rivestimento di colore UV ad “effetto vernice” con tonalità identica al modellino in scala 1:8, opportunamente applicato dal reparto verniciatura ufficiale Lamborghini al fine di garantire una durata praticamente a vita. La cura per i dettagli di questa Sian in formato “Lego Technic” ha interessato ovviamente anche l’abitacolo, ricreato con un volante e una plancia in mattoncini decorati con il logo Lamborghini e la bandiera italiana assieme a specifici sedili da corsa.

Con un peso leggermente superiore rispetto al modello vero e proprio (2.200 kg contro i 1.600 non ufficialmente confermati dalla Casa del Toro), a questa Sian manca solo il motore… ma per far fronte a questa mancanza tutti gli appassionati potranno sedersi (virtualmente) al suo posto di guida al fine di ammirare la cura per i dettagli con la quale è stata costruita. Come? Basta che seguiate questo indirizzo e vi connettiate al laboratorio Lego virtuale: buon divertimento!