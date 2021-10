Lancia 037 Stradale: in vendita la numero uno

La Lancia 037 all'asta su bhauction.com è il primo esemplare mai stato prodotto. Il motore ha percorso solo 540 km e le condizioni generali, dopo un attento restauro, sono praticamente pari al nuovo

Oggi torniamo a parlare di aste e in particolare di una vettura unica nel suo genere: la Lancia 037, lo storico modello prodotto in soli 217 unità e spesso protagonista di vendite con cifre da capogiro.

La prima Lancia 037 Stradale va all’asta

La Lancia 037 è molto ricercata soprattutto nella sua versione da rally, ma il sito bhauction.com ha deciso di mettere in vendita una versione stradale e l’interesse tra gli appassionati del genere è già schizzato alle stelle, facendo così salire il prezzo per cui verrà battuta. Questo perché all’asta non andrà un esemplare qualsiasi, ma il primo che sia mai costruito (telaio numero ZLA151R00000001) e in condizioni eccellenti come dimostrato dalla vivacità della livrea Rosso Corsa Pininfarina, con dettagli neri riservati per il maxi alettone posteriore e le prese d’aria laterali.

La vettura è stata acquistata usata nel 1999, monta l’originale motore 2.0 a 4 cilindri da 205 CV ed è stata sottoposta a un attendo lavoro di restauro che l’ha riportata nelle medesime condizioni di quando è uscita dalla fabbrica, quasi 40 anni fa. Il contachilometri segna appena 540 km percorsi, ma su questo dato è difficile avere sicurezze perché potrebbe essere stato ritoccato in sede di lavori.

Il prezzo? Esemplari da corsa sono stati battuti con cifre superiori ai 700mila euro. Difficile che si raggiunga questi picchi, ma certamente servirà un assegno con diversi zeri per potersela mettere in garage.