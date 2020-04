Lancia Delta Erre20: motore turbo e 500 CV!

Nata per omaggiare i 20 anni collaborazione tra Errani e Lancia, la Lancia Delta Erre20 monta un nuovo motore turbo da 3 litri in grado di erogare una potenza massima 500 CV

La Lancia Delta è una delle vetture iconiche dell’automobilismo italiano. Lo si capisce dal successo avuto in passato (soprattutto dall’edizione anni Ottanta), ma anche dai tanti progetti di restyling che sono usciti negli ultimi mesi. Oggi vi presentiamo la Lancia Delta Erre20 progettata dal team di Riccardo Errani in soli 20 esemplari, come suggerisce il nome, con un nuovo motore turbo da 3 litri e una potenza massima di 500 CV.

Lancia Delta Erre20: le caratteristiche

Nei giorni scorsi v abbiamo presentato i rendering di alcune varianti di Lancia Delta dal caratteriste sportivo e per certi versi futuristici. Modelli affascinanti ma che non siamo affatto certi di vedere sul mercato, almeno nel prossimo futuro. Oggi, invece, vi mostriamo la Lancia Delta Erre20, progettata dal team di Riccardo Errani e che AutoGespot.com ha immortalato per strada. Quesa versione davvero unica (prodotta in appena 20 esemplari), creata per omaggiare i 20 anni collaborazione tra Errani e Lancia, monta un nuovo motore turbo da 3 litri in grado di erogare una potenza massima 500 CV. La base di partenza è una Delta Proto letteralmente stravolta. Della versione originale, infatti, troviamo solo parte della griglia.

Il paraurti è tutto nuovo, con una grossa presa d’aria e un nuovo cofano motore in cui si nota un piccolo rialzo sulla parte centrale affiancato da due prese d’aria. L’altezza maggiorata da terra, ha portato all’introduzione di passaruota più grandi e minigonne laterali. Posteriormente spicca anche il doppio alettone montato sul cofano del vano bagagli. Nuova anche la livrea per cui è stato scelto un originale colore arancione.