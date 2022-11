Lancia Delta Futurista: il modellino da 1.000 Euro si costruisce con i LEGO

Il restomod di Automobili Amos può essere assemblato come modellino da collezione in scala 1:8: ecco tutti i dettagli della Lancia Delta Futurista LEGO

Era il 2018 quando Automobili Amos presentò il concept della Lancia Delta Futurista, restomod della mitica vettura sportiva che è diventato una serie limitatissima a soli venti esemplari tutti provenienti da telai originali opportunamente modificati con elementi della carrozzeria in fibra di carbonio, rinforzi in acciaio e motore potenziato da Autotecnica fino a 330 cavalli.

Vista l’esclusività, il costo per unità si è assestato a 300.000 Euro: una cifra difficile da sostenere per gli appassionati del “Deltone”, che fortunatamente oggi possono appagare la loro passione grazie al modellino in scala 1:8 della Futurista realizzato con mattoncini LEGO da Zeta Racing in collaborazione proprio con Automobili Amos. Il kit in questione, acquistabile alla cifra di 1.000 Euro sul sito ufficiale del preparatore, è composto da ben 4.379 pezzi che riproducono fedelmente ogni componente della vettura originale: dal motore alle sospensioni, dagli interni fino all’impianto frenante con dischi e pinze. Che ne dite: sarà questo il vostro prossimo regalo di Natale?