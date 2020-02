Lancia Delta HF Integrale EVO: in cronoscalata con 700 cavalli!

Sulla cronoscalata Cividale-Castelmonte è stata avvistata una spettacolare Lancia Delta HF Integrale EVO, preparata da un team sloveno e capace di ben 700 cavalli!

La mitica Lancia Delta HF Integrale continua a vivere, non solo nel cuore degli appassionati… ma anche tra le strade di montagna che costituiscono le prove del Campionato FIA Hill Climb Masters. In questa serie, infatti, è protagonista indiscusso un esemplare EVO preparato da un team sloveno, chiamato AMD Slovenja Avto e capitanato da Milan Bubnic, che ha rivoluzionato la base originale per dare vita a un vero e proprio “mostro” da 700 cavalli di potenza!

Nel giro di due mesi di lavoro Milan ha tolto il motore originale e l’ha sostituito con un propulsore 2 Litri turbo-compresso “Monster”, che ha tra l’altro richiesto anche una serie di modifiche necessarie per poter essere utilizzato con efficacia. All’anteriore il paraurti ha lasciato posto a delle enormi prese d’aria che raffreddano i radiatori, mentre al posteriore è stato installato un grande spoiler sul lunotto che fa compagnia a un diffusore dalle dimensioni decisamente importanti, indispensabile per mantenere la vettura incollata all’asfalto.

In livrea Martini Racing, questa Delta HF Integrale EVO ha dato recentemente spettacolo nella cronoscalata Cividale-Castelmonte, con tanto di fiammate dagli scarichi e il caratteristico sibilo della turbina in compressione tra una curva e l’altra. Volete vederla in azione? Allora date un’occhiata al video qua sotto!