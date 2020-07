Lancia Fulvia Coupè e Shooting Brake: gli anni ’60 tornano in chiave moderna

E se la mitica Lancia Fulvia venisse riproposta oggi, con tutte le tecnologie attuali? Ecco come si presenterebbe grazie ai render del car designer Alberto Salerno

Prodotta dal 1963 al 1976, la Lancia Fulvia è stata una delle automobili simbolo dell’Italia negli anni ’60: proposta nelle versioni berlina, coupè e Sport Zagato, ha detto la sua anche nel mondo dei rally, vincendo quello di Gran Bretagna del 1970 assieme a quelli di Montecarlo, Marocco e Sanremo del 1972. Una vettura sicuramente iconica rimasta nel cuore degli appassionati… ma che oggi torna in vita grazie ad alcuni render che la ripropongono in chiave moderna e attuale.

A creare le foto che potete visionare nella gallery a corredo di quest’articolo ci ha pensato il car designer Alberto Salerno, che le ha progettate volutamente distaccate rispetto a quello che era il modello originale. Proposta nelle versioni Coupè e Shooting Brake (da Gran Turismo), la nuova Fulvia è sportiva ma allo stesso tempo elegante, contraddistinta da un design allungato che non prevede gli specchietti retrovisori.

A primo impatto l’ispirazione di Salerno è da ricercarsi nelle pregiate Aston Martin DB11 e Porsche Panamera e, perchè no, in quello stile Maserati che dona loro un fascino davvero unico. Che ne dite, vi piacciono? O preferite la Fulvia come mamma Lancia l’aveva progettata?