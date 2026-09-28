Lancia Gamma 2026: motori, interni, dimensioni e caratteristiche della nuova ammiraglia

Dopo una serie di immagini trapelate negli scorsi mesi, Lancia Gamma si svela ufficialmente al pubblico. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, e sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova fastback crossover punta a diventare l’ammiraglia della gamma, affiancando Ypsilon.

Gamma è stata presentata prima al Salone Auto Torino e successivamente a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove il progetto è stato illustrato anche nel quadro della strategia industriale di Stellantis in Italia. Sarà disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche.

Lancia Gamma 2026: dimensioni e design

Lancia Gamma misura 4,67 metri di lunghezza e 1,89 metri di larghezza e adotta proporzioni da SUV. Il frontale è caratterizzato dalla nuova firma luminosa del marchio, con elementi a LED che compongono un motivo a Y e convergono verso la parte centrale.

Nella zona inferiore del paraurti sono presenti prese d’aria con alette mobili, che possono aprirsi quando è necessario aumentare il raffreddamento e chiudersi per ridurre la resistenza aerodinamica.

Anche altri elementi della carrozzeria sono stati sviluppati in funzione dell’aerodinamica. Le maniglie sono a filo della carrozzeria, mentre quelle posteriori sono integrate nella zona del montante C. Nella parte posteriore trovano spazio due piccoli elementi aerodinamici sopra il lunotto e uno spoiler integrato nel portellone.

I gruppi ottici posteriori riprendono alcuni elementi grafici del frontale, mentre le versioni a impostazione più sportiva, come HF, adottano un diffusore posteriore specifico.

Lancia Gamma 2026: interni e tecnologia

L’abitacolo di Lancia Gamma adotta una plancia sviluppata orizzontalmente, con strumentazione digitale e sistema infotainment disposti sulla stessa fascia. Il volante presenta una forma quasi circolare, con parte superiore e inferiore leggermente appiattite.

Al centro della plancia trovano posto i comandi del sistema multimediale e una superficie per la ricarica wireless dello smartphone. L’impostazione degli interni prevede l’impiego di tessuti e superfici morbide al tatto, affiancati da elementi in materiale plastico nelle zone meno esposte.

La conformazione del tetto spiovente ha richiesto un lavoro specifico sulla parte posteriore dell’abitacolo, con il padiglione sagomato per lasciare maggiore spazio alla testa dei passeggeri.

Il bagagliaio è dotato di apertura elettrica. La capacità definitiva non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma dovrebbe collocarsi indicativamente tra 500 e 600 litri.

Lancia Gamma 2026: piattaforma STLA Medium

Lancia Gamma nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, architettura già utilizzata da altri modelli del gruppo come Jeep Compass, Opel Grandland, Peugeot 3008 e Citroën C5 Aircross.

Lo sviluppo tecnico e l’industrializzazione sono stati condotti in Italia, mentre la produzione è affidata allo stabilimento di Melfi. Il progetto coinvolge inoltre circa 30 fornitori italiani, una decina dei quali con sede in Basilicata.

La nuova ammiraglia Lancia si inserisce così nel piano produttivo dello stabilimento lucano insieme ad altri modelli costruiti sulla stessa architettura.

Lancia Gamma 2026: motori Hybrid ed elettrici

La gamma motori prevede soluzioni ibride e completamente elettriche. La versione d’ingresso dovrebbe essere equipaggiata con un motore 1.2 tre cilindri mild hybrid da 145 CV, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti.

Per le varianti elettriche sono previste differenti configurazioni di batteria e potenza. Tra queste troverà spazio una versione orientata all’autonomia e una variante più prestazionale, disponibile anche con trazione integrale.

Secondo i dati comunicati da Lancia, la versione Hybrid potrà superare i 1.000 km di autonomia complessiva, mentre le versioni elettriche arriveranno fino a circa 740 km. Al vertice della gamma è prevista una configurazione da 375 CV.

Lancia Gamma 2026: produzione a Melfi e progetto italiano

Il progetto di Lancia Gamma coinvolge diverse strutture italiane. Il design è stato sviluppato presso il Centro Stile Lancia di Torino, mentre sviluppo, industrializzazione e produzione sono stati gestiti in Italia.

La produzione avviene nello stabilimento Stellantis di Melfi, dove Gamma si affianca agli altri modelli del gruppo realizzati sulla piattaforma STLA Medium.

La presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata anche l’occasione per collegare il debutto del modello alla strategia industriale di Stellantis nel Paese e al ruolo della filiera italiana nella produzione automobilistica.

Lancia Gamma 2026: prezzi e arrivo sul mercato

Lancia non ha ancora comunicato il listino prezzi completo né tutti i dettagli relativi agli allestimenti e alle configurazioni disponibili.

Ulteriori informazioni su motorizzazioni, dotazioni e prezzi sono attese nei prossimi mesi, in vista dell’avvio della commercializzazione.