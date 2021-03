Lancia Stratos da record: in vendita a 560.000 euro

L'azienda Tom Hartley Jnr garantisce che questo esemplare di Lancia Stratos HF stradale ha sulle spalle appena 6.000 chilometri percorsi in 40 anni. Look originale e prestazioni di alto livello l'hanno resa un modello leggendario

Per molte generazioni di appassionati ha rappresentato l’auto dei sogni, oggi lo è solo per coloro che alla passione possono unire un portafoglio decisamente ampio. L’auto di cui parliamo in questo articolo, infatti, non è una delle tante, ma una Lancia Stratos che è stata messa in vendita alla cifra di 560.000 euro.

In vendita una Lancia Stratos HF stradale da sogno

Si tratta di Lancia Stratos HF stradale del 1974 completamente originale e tenuta in maniera impeccabile. A garantirlo è Tom Hartley Jnr, azienda specializzata nella compravendita di vetture storiche e alto livello. La particolarità di questo esemplare è che uno dei pochi prodotti con omologazione per uso stradale. La maggior parte di questi modelli, infatti, venivano ben presto riconvertiti per l’utilizzo in corsa. Questa no e con i soli 6.000 chilometri percorsi si può dire che di strada da fare ne abbia ancora parecchia. Evidentemente i tre proprietari che se la sono divisa per 40 anni ne hanno fatto un oggetto più di culto che di divertimento. A livello tecnico, la vettura si caratterizza per linee grintose e originali, frutto della mente di Marcello Gandini.

Le dimensioni sono contenute: la lunghezza è di circa 3,7 metri, alta poco più di un metro e larga 1,8. Il motore è il 6 cilindri a v da 2,4 litri utilizzato per sulla Ferrari Dino 246 GT alimentato da tre carburatori e in grado di erogare 190 CV che garantisco prestazioni di alto livello anche grazie al peso contenuto (poco meno ai 1.000 kg) dell’auto. Il prezzo non è dei più abbordabili: circa 560mila euro che la rendono una vettura per pochi fortunati, in tutti i sensi.