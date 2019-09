Lancia Urban SUV, il modello che rilancerebbe il marchio

Nuova Lancia Musa potrebbe essere il futuro Urban SUV del marchio. Si tratta solo di ipotesi e non c'è nulla di concreto, ma un SUV Lancia basato sul pianale della 500X sarebbe assai appetibile per il mercato, sempre più popolato da accattivanti SUV di segmento C

Ne avevamo già parlato in passato, della possibilità e della prospettiva di dare nuova linfa a un brand glorioso come Lancia. La sola Ypsilon, che in Italia vanta ancora vendite di tutto rispetto ed è molto apprezzata soprattutto dal pubblico femminile, non può bastare a tenere in vita un brand come Lancia. Un marchio che vanta un passato di cui andare fieri, anche nel mondo delle corse che negli anni ’70 e ’80 era dominato da modelli come la Stratos e la Delta. E se Lancia tornasse agli antichi splendori grazie a un SUV, magari simile ai rendering che vi proponiamo nella fotogallery?

Nuovo SUV Lancia Musa: stile ed esclusività

Un Lancia Urban SUV elegante e dal design assai accattivante, da realizzare magari partendo dal pianale della Fiat 500X e della Jeep Renegade. Un tale modello, non c’è dubbio, troverebbe i favori del pubblico soprattutto se proposto con motorizzazioni al passo coi tempi come quelle mild Hybrid, ad esempio. O perché no, un motore elettrico dato che gli altri marchi puntano forte sull’elettrico che ormai non rappresenta il futuro: è il presente della mobilità!

Eleganza e comfort per questo Urban SUV che potrebbe prendere il nome di Nuova Lancia Musa e che diverrebbe, lo si può dire con quasi assoluta certezza, l’oggetto del desiderio delle donne al volante ma anche degli uomini in cerca di un’auto spaziosa e che si contraddistingua per un design audace e molto “trendy”. Lancia, che nonostante gli ultimi anni assai tribolati vanta ancora un grande seguito di appassionati che sperano che il marchio risorga come una vera Fenice, si meriterebbe davvero un modello in grado di rilanciarne le sorti.