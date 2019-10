Lancia Ypsilon Monogram, prezzi in promozione da 11.300 euro per restare regina delle citycar

Con prezzi di listino che partono da 11.300 con offerta di finanziamento, Lancia Ypsilon Monogram è la nuova versione speciale pronta a conquistare il pubblico femminile

Lancia Ypsilon si conferma vettura sorprendente e in grado di stupire anche gli addetti ai lavori, grazie alla nuova versione Monogram. La Fashion City Car, dopo il successo ottenuto dalla precedente serie Black & Noir, si presenta dunque al pubblico con una variante dai colori nero e oro «leggero» (Light Gold), un’abbinata elegante che conferma come il brand italiano sia molto attento in particolare ai gusti delle donne e al pubblico femminile. Così come femminile è il management del Marchio, “capitanato” da Antonella Bruno (responsabile del Marchio) e Simona Magnarelli (responsabile della comunicazione).

Lancia Ypsilon Monogram si prefigge come obiettivo quello di confermare le eccellenti performance del brand, che nei primi 9 mesi dell’anno in corso ha fatto registrare un ottimo +38% rispetto allo stesso periodo del 2018. Dietro l’irraggiungibile Fiat Panda, Ypsilon si conferma seconda auto più venduta nel Belpaese e il merito di risultati così brillanti è dell’appeal che le oltre 30 versioni speciali fino ad ora commercializzate hanno avuto sul gentil sesso. La segmento B italiana viene quindi scelta molto spesso per il suo stile, che non smette di piacere.

L’accostamento tra nero e oro caratterizza la vettura un po’ ovunque: il tetto è nero e sfuma delicatamente nell’oro, utilizzato in una tonalità non troppo accesa, non “eccessiva”. L’accostamento dei due colori è presente in larga misura anche nell’abitacolo: la «Y» è stata trasformata in un segno grafico la cui moltiplicazione diviene elemento ornamentale in grado di impreziosire la compatta di segmento B. Nella storia dell’umanità il monogramma è uno dei più noti simboli distintivi, evolutisi poi in loghi in era più moderna. Ripresi in questi anni di evoluzione digitale, i monogrammi hanno “la funzione di rappresentare persone, prodotti, istituzioni e aziende”, come ha spiegato Marco Testa, presidente e amministratore delegato della Armando Testa.

Lancia Ypsilon Monogram viene proposta con il motore 1.2 Fire Evo II a benzina da 69 CV (disponibili anche la versione bi-fuel a GPL) o con il propulsore 2 cilindri 0.9 da 70 CV con prezzi a partire da 15.750, 17.750 e 19.500 euro rispettivamente. Tuttavia, con un’offerta di finanziamento che prevede Anticipo zero e Tasso zero con durata flessibile fino a 5 anni, il 1.2 benzina 69 CV può essere acquistato in fase di lancio al prezzo di 11.300 euro.

La nuova Y è come i migliori vini rossi italiani, più invecchia è più migliora tanto che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, parafrasando un felice slogan sempre del Gruppo FCA!