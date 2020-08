Land Rover Discovery Sport: arriva anche la versione Black

Land Rover Discovery Sport Black arriva (per ora solo per il mercato del Regno Unito) con un motore da 290 CV e il nuovo sistema Pivi (Pivi e Pivi Pro) con un navigatore rivisto e la possibilità di integrare Spotify. Cinque le colorazioni pensate dal brand

Land Rover Discovery Sport Black è la versione esclusiva che permette all’apprezzato SUV premium di alzare ancora una volta l’asticella e lo fa puntando sulla sportività declinata nelle linee sì, ma soprattutto nelle prestazioni.

Land Rover Discovery Sport Black: le caratteristiche

Il cuore della Land Rover Discovery Sport Black è il suo motore turbo a benzina da 290 CV in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Un’ottima base ripartenza per una vettura nata con la chiara intenzione di fare dell’esperienza di guida un valore imprescindibile. L’auto in oggetto, però, colpisce, anche per l’upgrade che è stato fatto negli interni e per l’introduzione del sistema Pivi (Pivi e Pivi Pro) con un navigatore rivisto e la possibilità di integrare Spotify. Tra le sorprese non possiamo non citare il sistema di purificazione dell’aria, in grado di filtrare il particolato fine. La vettura è disponibile in cinque diverse colorazioni: Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Yulong White e il nuovo Hakuba Silver e può essere dotata di tetto panoramico.

Land Rover Discovery Sport Black: quanto costa

Land Rover Discovery Sport per ora è disponibile nel Regno Unito a un prezzo di poco superiore ai 35mila euro. Non è ancor astato comunicato dalla casa se ci sarà una versione anche per il mercato italiano, ma le premesse per volerla vedere (e provare) ci sono tutte.