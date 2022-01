L’asta dei sogni: in vendita a Parigi la Ferrari F310 di Schumacher

Il prossimo 2 febbraio RM Sotheby's metterà all'asta la collezione privata di Marcel Petitjean: al suo interno c'è anche la showcar della prima Ferrari di Michael Schumacher

La carriera di Michael Schumacher in Formula 1 è stata impressionante: il pilota tedesco ha messo in cassaforte la bellezza di sette Titoli Mondiali, due dei quali conquistati nel biennio 1994-1995 quando correva per la Benetton e i restanti cinque marchiati Ferrari (dal 2000 al 2004). La sua avventura nel reparto corse del Cavallino, tuttavia, non è iniziata subito al top: la sua prima stagione, quella del 1996, gli ha riservato molteplici difficoltà da affrontare, complice anche una vettura, la F310, molto meno competitiva rispetto alle più veloci Williams motorizzate Renault di Damon Hill e Jacques Villeneuve.

Nonostante ciò, la Ferrari F310 rimane comunque la prima “Rossa” guidata da Schumacher e questo la rende a tutti gli effetti una monoposto speciale: ecco perchè in tutto il mondo è stata utilizzata come base di partenza per la creazione di diverse “showcar“, una delle quali andrà in vendita il prossimo 2 febbraio grazie alla speciale asta organizzata a Parigi da RM Sotheby’s.

L’esemplare in questione, che potete ammirare nelle foto presenti in gallery, è stato di proprietà di Marcel Petitjean, imprenditore ed ex-pilota da corsa che ha deciso di metterlo in vendita assieme ad altre 28 Ferrari per una collezione davvero stratosferica per qualsiasi appassionato della Casa di Maranello. Tra le bellezze disponibili ci sono anche una 288 GTO del 1985 praticamente nuova (valore stimato di 2,6 milioni di Euro), una 275 GTB/4 del 1966, una 250 GT/L Berlinetta, una Dino 308 GT4, due Mondial e una Testarossa “monospecchio” del 1986.

Tornando alla F310 in versione showcar, la replica all’asta è stata realizzata con una cura maniacale e prima di passare nelle mani di Petitjean era stata esposta all’Automobile Museum of Mougins. Ovviamente non include nè il motore V10 nè il cambio, ma il suo prezzo è comunque abbastanza elevato: la quotazione, infatti, oscilla tra i 60.000 e i 100.000 Euro. Del resto, però, è pur sempre la prima “Rossa” di Michael Schumacher…