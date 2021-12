Michael Schumacher 8 anni dopo l’incidente: come sta il Campione della Ferrari?

Il 29 dicembre del 2013 il sette volte Campione del Mondo di F1 cadde sulle nevi di Meribel durante una giornata sugli sci: quali sono oggi le sue condizioni?

Una vita passata ad oltre 300 km/h… fermata tutto d’un tratto a causa di una caduta sugli sci: tutti gli appassionati di Formula 1 hanno ancora davanti agli occhi i titoli dei giornali del 29 dicembre 2013, che riportavano il dramma vissuto dal grande Michael Schumacher sulle nevi di Meribel, in Francia. In una tranquilla giornata sulla neve, il Campione tedesco cade in errore e colpisce con la testa una roccia: la situazione è subito gravissima.

Schumi viene portato d’urgenza all’ospedale di Grenoble e da questo momento in poi la sua vita non è stata più la stessa: nel 2014, fortunatamente, è tornato nella sua villa di Gland per continuare le cure e cominciare una lenta ripresa verso la tanto auspicata normalità, resa complicata da un quadro clinico di difficile risoluzione. Ma come sta veramente oggi quel Campione che ha fatto palpitare il cuore dell’intero popolo ferrarista?

Dopo otto anni dall’incidente, le notizie ufficiali sono arrivate a noi con il massimo riserbo, voluto dalla moglie Corinna in accordo con la portavoce Sabine Kehm e con tutto lo staff di medici che ha preso base operativa nella dimora di Schumacher. Il primo a parlare è stato l’ex-team manager della Scuderia di Maranello, Jean Todt, mentre oggi è proprio Corinna a svelare qualche informazione in più: “Mi manca ogni giorno. Ma lui è qui. È diverso, ma è qui, e questo ci dà forza. Stiamo insieme, viviamo insieme in casa. È in fase di trattamento. Facciamo di tutto per farlo sentire meglio e per fargli sentire sempre il nostro sostegno: ci ha sempre protetto, ora dobbiamo farlo noi“.

Anche il figlio Mick, oggi impegnato in F1 con il team Haas e dall’anno prossimo terzo pilota della Ferrari insieme a Giovinazzi, ha voluto dare il proprio commento: “A me i paragoni non piacciono ma quello con mio padre lo ricerco volentieri. Mi dicono che siamo simili. Mi impressionano l’energia e la forza che papà ha utilizzato per vincere singole gare e mondiali. Riusciva a essere sempre concentrato al 100%. Credo veramente di avere ereditato qualcosa in questo senso. Ora sono in Formula 1, ma avrei tante cose da discutere con lui: mollerei tutto solo per poter vivere un momento del genere“.