Le auto del film Mad Max: Fury Road sono in vendita all’asta!

Tredici dei mezzi visti nella pellicola del 2015 sono disponibili presso la casa d'aste Lloyds Classic Car Auctions in Australia

Uno tra i film più particolari nel mondo del cinema in cui sono apparse delle automobili è sicuramente Mad Max: Fury Road: uscito nel 2015, è ricordato non solo per le sue scene di pura azione, ma anche per un parco macchine del tutto fuori dal comune, immortalato in un inseguimento nel deserto che, di fatto, rappresenta uno dei segni distintivi dell’intera pellicola.

Ci stiamo riferendo a un centinaio di mezzi tra auto e moto, tredici dei quali finiti di recente in vendita presso la casa d’aste Lloyds Classic Car Auctions-Asia Pacific in Australia: si tratta di un pacchetto completo – da acquistare in un’unica soluzione – che comprende, per esempio, il Doof Wagon con chitarra sputafuoco, il monster truck creato a partire da due Cadillac unite insieme e il Gigahorse di Immortan Joe, con tanto di arpione e lanciafiamme.

Non mancano altri nomi molto conosciuti dagli appassionati come il War Rig, la Nux Car, il Saber Tooth, la Razor Cola e tanti altri, che potranno finire nel garage di coloro che vogliono rendere indistinguibile la propria collezione di automobili. Se ci state facendo un pensierino, non vi resta che contattare direttamente la Lloyds Classic Car Auctions… e fare la vostra offerta!