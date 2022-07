Lexus ES: tutte le novità del MY2023, disponibile da ottobre

La berlina di lusso del marchio Lexus si rinnova con un nuovo sistema infotainment che include la navigazione in-cloud, l'assistente vocale e la compatibilità wireless Apple e Android

Tante novità multimediali sono in arrivo sul nuovo Model Year 2023 della Lexus ES: la berlina di lusso del marchio giapponese si rinnova a partire dal sistema infotainment, reso più semplice da gestire e con diverse funzionalità che facilitano la vita di tutti i giorni dell’automobilista. Lexus ha introdotto innanzitutto la “smartphone integration” via wireless con Apple CarPlay e Android Auto, alla quale si aggiungono la navigazione in-cloud e l’assistente vocale richiamabile attraverso il comando “Hey Lexus”.

Entrando un po’ più nei dettagli, il navigatore è ora in grado di fornire in tempo reale numerose informazioni tra cui la situazione del traffico circostante, i prezzi dei carburanti e i parcheggi disponibili. L’assistente vocale, invece, riconosce fino a 19 lingue europee e può gestire in autonomia le telefonate, le ricerche su internet, l’impianto audio e il climatizzatore.

Ciò è stato possibile attraverso l’integrazione di un nuovo modulo dati DCM che permette di collegarsi (anche da remoto) all’app Lexus Link (la quale comanda a distanza l’apertura e la chiusura delle portiere, l’avvio del climatizzatore e la funzionalità delle luci) e al servizio e-Care Health Check Report, attraverso il quale avviene il monitoraggio h24 della vettura nell’ottica di effettuare la manutenzione programmata. Quest’ultimo è integrato con il programma WeHybrid Lexus Insurance, una speciale RCA che consente di pagare solo le distanze chilometriche coperte con il motore termico perchè quelle in elettrico sono comprese nel prezzo annuale.

Le altre novità della Lexus ES MY2023 sono definite dalla rivisitazione della plancia e della consolle centrale, dall’introduzione delle porte USB di tipo A e di tipo C e dalla disponibilità di un nuovo allestimento denominato “Design“, che è caratterizzato dai cerchi in lega Black Design da 19”, dalla griglia FSport e dai badge dedicati su ciascun passaruota anteriore. La disponibilità? Per il momento sui mercati di Azerbaigian, Georgia, Moldavia e Ucraina a partire da ottobre.