Lexus: il primo SUV full-electric si mostra in un teaser

Durante la presentazione dei dati finanziari del 2020, il marchio Lexus ha svelato la sua nuova strategia di produzione e vendita dei prossimi anni, assieme ad alcune immagini che mostrano un inedito SUV a batterie

Il futuro dell’automotive è elettrico: un assioma che ormai vale per quasi tutte le marche di questo settore, compresa la giapponese Lexus che recentemente ha svelato i dati finanziari relativi al 2020. Un anno sicuramente difficile per questo brand, soprattutto nei primi sei mesi dove il calo delle unità vendute è stato del 6% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019: poi, fortunatamente, la situazione è migliorata e ha permesso di rivedere anche la strategia di produzione e vendita delle vetture, che a quanto pare in primavera virerà verso un metodo completamente rinnovato.

Non solo numeri, ma piuttosto un approccio che tenga conto delle vere esigenze della clientela, che dovrà trovare in Lexus un marchio ammodernato sia sotto il punto di vista della sua immagine complessiva come brand di automobili “premium” che dei contenuti messi a disposizione proprio dalle singole vetture. Le novità, in questo senso, sono veramente tante e tra queste spicca anche un inedito SUV Coupé completamente elettrico che di recente è stato mostrato in alcune immagini teaser, le quali anticipano allo stesso tempo un concept che, successivamente, dovrà entrare nella produzione di serie.

L’appuntamento anche per questo prototipo è la primavera di quest’anno, quando Lexus fornirà qualche informazione in più oltre alle semplici supposizioni che si possono formulare delle immagini che trovate a corredo di questo articolo. Il prossimo crossover giapponese avrà allo stesso tempo delle linee sinuose e taglienti, con fiancate molto larghe, gruppi ottici a sviluppo orizzontale e la grande scritta LEXUS sul posteriore. Che sia l’anticipazione che tutti si aspettavano della RZ 450e che ha fatto tanto parlare nei mesi scorsi?

In questo caso saremmo di fronte a un SUV di lusso con carrozzeria Coupé che diventerebbe il manifesto dell’inedita tecnologia di tipo “torque-vectoring” Direct4, capace di controllare in maniera molto precisa il funzionamento della powertrain trasmettendo la potenza e la coppia in maniera equilibrata su entrambi gli assi della vettura, opportunamente adattati (e adattabili) alle condizioni del fondo stradale e allo stile di guida del pilota. Rispetto alla concorrenza, questo sistema prevede che uno dei due motori elettrici a disposizione sia collegato direttamente alle ruote, al fine di garantire una maggiore reattività di risposta ai comandi ma anche una certa prevedibilità dell’handling del mezzo, compresa la tradizionale silenziosità che sono in grado di fornire le automobili a zero emissioni. Dati alla mano, le ultime voci di corridoio parlano di oltre 200 cavalli e 300 Nm di coppia per singolo motore elettrico, il tutto gestito dalla piattaforma e-TNGA a cui attingerà anche Subaru. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, vi diamo appuntamento in primavera.