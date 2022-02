Lexus RZ 450e: il crossover elettrico si mostra al pubblico

La Casa giapponese ha pubblicato alcune nuove foto del suo prossimo crossover 100% elettrico di fascia premium da 218 cavalli

Finalmente cominciano a delinearsi i dettagli sul primo crossover 100% elettrico del marchio Lexus: dopo le anticipazioni dello scorso anno, la Casa giapponese ha svelato le prime immagini della prossima RZ 450e, che condividerà la ben conosciuta piattaforma e-TNGA già vista su Toyota bZ4X e Subaru Solterra portando in dote uno stile estetico molto raffinato e una powertrain potente e dalla grande autonomia.

Come potete osservare anche a voi scorrendo le foto presenti in gallery, la futura Lexus RZ 450e propone delle forme ancora più filanti caratterizzate dalla calandra anteriore chiusa, dai gruppi ottici a LED sottilissimi, dalle fiancate piene di nervature con ampi passaruota di colore nero, dal lunotto posteriore fortemente inclinato con tettuccio quasi “sospeso” e da un paraurti posteriore pieno di sfaccettature e prese d’aria, nonchè di una firma luminosa orizzontale a tutta larghezza della vettura.

Nessuna indiscrezione, invece, per quanto riguarda l’abitacolo o a livello di motorizzazioni: il fatto di poggiarsi sulla piattaforma e-TNGA, tuttavia, può far ipotizzare la presenza di una powertrain con specifiche molto simili a quelle della bZ4X, quindi con potenza massima di 218 cavalli in configurazione dual-motor e pacco batterie da 71,4 kWh per un’autonomia di 450 km nel ciclo WLTP. Una cosa è certa: tutte le conferme del caso arriveranno in primavera, quando la RZ 450e sarà ufficialmente presentata al pubblico.