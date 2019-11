Lexus UX 300e: il SUV elettrico che non c’era

Il motore ad alte prestazioni della Lexus UX 300e fornisce un’accelerazione lineare e le batterie ad alta capacità, situate sotto il pianale, garantiscono un baricentro basso e un'autonomia di guida di 400 km (nel ciclo NEDC)

Il Guangzhou International Automobile Exhibition che si sta svolgendo a Guangzhou (Cina) è stata la sede prescelta per la presentazione della Lexus UX 300e, il primo SUV elettrico del marchio e nuovo capito del piano globale di elettrificazione “Lexus Electrified” esposto al Tokyo Motor Show 2019, nato con l’obiettivo di fare un epocale balzo in avanti in termini di prestazioni, controllo e piacere di guida, nel massimo rispetto dell’ambiente.

Lexus UX 300e: le caratteristiche

Il punto di forza del Lexus Electrified sta nel controllo integrato di trasmissione, sterzo, sospensioni e freni che permettono di sfruttare al massimo il potenziale della tecnologia di controllo del motore sviluppata grazie al Full Hybrid. Questa tecnologia consente di controllare l’erogazione della forza motrice per garantire un comportamento ideale del veicolo in ogni situazione di guida. Il nuovo Lexus UX 300e è stato sviluppato proprio per offrire prestazioni eccellenti. Gli ingegneri hanno mantenuto intatto il design distintivo e le avanzate caratteristiche dinamiche dell’urban crossover UX, concentrandosi sulle opportunità di sfruttare i vantaggi prestazionali unici dei veicoli elettrici. Il motore ad alte prestazioni di UX 300e fornisce un’accelerazione lineare e le batterie ad alta capacità, situate sotto il pianale, garantiscono un baricentro basso e un’autonomia di guida di 400 km (nel ciclo NEDC). Lexus si è da sempre concentrata nel fornire performance di guida distintive, e lo conferma anche in questo caso con lo sviluppo di un BEV (Veicolo Elettrico a Batteria).

Gli ingegneri sono stati in grado di sfruttare la nuova trasmissione elettrica per migliorare ulteriormente le prestazioni del veicolo su strada. Allo stesso tempo, l’abitacolo di UX 300e è tra i più silenziosi della sua categoria, in linea con l’attitudine tipica del brand Lexus di massimizzare l’insonorizzazione delle proprie vetture. La funzione Drive Mode Select di UX 300e consente di gestire l’accelerazione e la decelerazione in base alle diverse situazioni di guida. Alla guida, si possono sentire la potente accelerazione e la coppia istantanea del gruppo propulsore EV premendo il pedale e utilizzando il cambio a palette in modo simile al freno motore, attraverso quattro livelli di rigenerazione della decelerazione – il tutto godendo di una naturale sensazione di guida su strada.

Mentre i veicoli elettrici sono naturalmente silenziosi, UX 300e va al di là di quanto garantito normalmente da una vettura a propulsione elettrica, prevedendo una serie di accorgimenti volti a limitare rumori esterni, come vento e sassolini, che altrimenti si noterebbero in assenza di motore e trasmissione. L’attenzione di Lexus all’insonorizzazione dell’abitacolo permette al conducente di godere di una confortevole silenziosità di bordo. Gli ingegneri si sono inoltre concentrati sul suono durante la guida per offrire una sensazione di naturalezza. L’Active Sound Control (ASC) trasmette suoni ambientali naturali per consentire la comprensione delle condizioni di guida e fornisce una sensazione naturale per gli occupanti dell’abitacolo.

Le batterie sono dotate di un sistema di gestione della temperatura che opera a basse e alte temperature ambiente. L’affidabilità è aumentata anche grazie all’uso di sistemi di monitoraggio multipli che regolano la carica e prevengono condizioni come il sovraccarico. UX 300e offre la più recente tecnologia Lexus di connessione auto gestita tramite l’applicazione LexusLink attraverso la quale gli automobilisti possono controllare lo stato di carica della batteria è l’autonomia di guida. Sono inclusi anche controlli di ricarica, come la funzione timer per informare il proprietario quando il veicolo sarà completamente carico o per programmare la ricarica in base a quando il veicolo dovrebbe essere guidato successivamente. L’applicazione consente inoltre di controllare a distanza varie funzioni come l’aria condizionata, il riscaldamento dei sedili e gli sbrinatori dei finestrini. UX 300e sarà introdotto nel mercato cinese ed europeo nel 2020 e in Giappone all’inizio del 2021.