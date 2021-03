L’incidente impossibile: una Volkswagen Touran si scontra con un MIG-29 in Ucraina!

Quando pensi di aver visto tutto nella vita… ecco che una Volkswagen Touran va a causare un incidente contro un caccia supersonico MIG-29 Fulcrum nella base dell’Aeronautica militare Ucraina di Vasylkiv. No, non stiamo scherzando, è successo veramente! Secondo l’articolo redatto nel portale russo Obozrevatel, a quanto pare un ingegnere di questa base aerea ha alzato un po’ troppo il gomito e, mettendosi al volante della sua monovolume, non ha visto uno dei 16 aerei da combattimento operativi della 40° Brigata Aerea Tattica – in procinto di venir trainato presso il proprio hangar.

L’impatto fortunatamente non ha causato vittime, tranne qualche ferita ai danni del protagonista di questo incidente: come potete osservare nelle foto presenti nella gallery qua sopra, la Touran è però andata a distruggere gran parte degli ugelli di scarico e dei piani di coda del MIG-29, che successivamente ha anche preso fuoco. La vettura, invece, si è salvata con la sola rottura del parabrezza e del cofano anteriore: un danno assolutamente rimediabile, a differenza di quello che è capitato al Fulcrum ucraino – il cui costo unitario è di circa 15 milioni di Euro. A quanto ammonterà il rimborso dell’assicurazione?

No matter what mistakes you've made recently, they probably don't compare to this Ukrainian captain who rammed a MiG-29 fighter with his Volkswagen Touran while drunk.https://t.co/GCQn5dHBwehttps://t.co/VJ2OeQfumn pic.twitter.com/XwszW5FNWD

— Rob Lee (@RALee85) March 12, 2021