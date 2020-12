L’isola di Stampalia modello Volkswagen per la mobilità elettrica

Nel Mar Egeo l'isola di Stampalia sarà al centro di un progetto di totale conversione elettrica curato da Volkswagen: verranno sostituite tutte le auto a combustione e sarà costruita un'infrastruttura di ricarica a zero emissioni

Presto l’isola greca di Stampalia, posizionata nel Mar Egeo, non sarà più la stessa di sempre: a partire dal prossimo anno, infatti, questo arcipelago sarà protagonista di una totale conversione elettrica della propria mobilità, grazie a un progetto messo a punto dal Gruppo Volkswagen che definirà la sostituzione dell’intero parco auto circolante, circa 1.500 veicoli provvisti di motore a combustione, con mezzi a propulsione elettrificata e la creazione di un’imponente infrastruttura di ricarica con fonti di energia rinnovabile, sia pubblica che privata.

In questo modo l’isola di Stampalia diventerà la prima regione al mondo con un traffico completamente privo di emissioni nocive, un’impresa possibile grazie alla firma del memorandum avvenuta lo scorso 4 novembre tra il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il CEO del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess.

Ma vediamo tutti i dettagli di questo progetto: con il progressivo spegnimento dei generatori Diesel entro i prossimi due anni, Stampalia diventerà un vero e proprio “modello ecologico” non solo per la Grecia, che sta già effettuando la conversione verso le energie alternative disattivando le centrali elettriche e riducendo l’impiego del carbone, ma anche per il mondo intero, grazie all’arrivo dei primi veicoli a zero emissioni nei prossimi mesi del 2021. I primi mezzi con motore endotermico sostituiti saranno quelli del trasporto pubblico, delle autorità locali, della polizia e dei paramedici, ai quali poi si aggiungeranno quelli delle aziende e dei singoli abitanti.

Questa transizione, inoltre, avverrà contestualmente all’installazione di nuovi sistemi eolici e solari volti a garantire il fabbisogno energetico dell’isola e alla creazione, come annunciato, di un’infrastruttura di ricarica sia privata che pubblica, la quale potrà contare anche su nuovi servizi di “sharing” che prenderanno il posto dei vecchi autobus. Largo ad auto, moto, scooter e bici completamente elettriche, quindi, tra cui protagoniste indiscusse le quattro ruote elettrificate a marchio Volkswagen come la e-up!, la ID.3 e la ID.4, assieme a diversi modelli della divisione Veicoli Commerciali.

“Attraverso questa collaborazione vogliamo dimostrare come un’impresa commerciale internazionale, una comunità locale e uno Stato europeo possano lavorare insieme a beneficio delle persone– ha commentato Konstantinos Fragogiannis, Viceministro degli Affari Esteri greco – Abbiamo scelto l’isola di Stampalia perchè è perfetta in termini di dimensioni e popolazione al fine di sperimentare un sistema di trasporto innovativo come quello elettrico, per il quale potremo facilmente osservarne gli effetti e l’impatto sulla comunità sia sul breve che sul lungo periodo. In questo modo l’isola di Stampalia potrebbe diventare un modello ecologico per tante altre realtà in tutto il mondo“.