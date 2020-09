Volkswagen ID.4 2020: svelato il primo SUV elettrico del marchio tedesco

Il Gruppo Volkswagen ha finalmente tolto i veli al suo primo SUV elettrico: la ID.4 sarà in consegna a fine 2020 nelle versioni a tiratura limitata 1st (da 49.950 Euro) e 1st Max (da 59.950 Euro)

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Volkswagen ha presentato in questi giorni la ID.4, primo SUV elettrico uscito dagli stabilimenti di Zwickau che sarà proposto al debutto in due sole versioni, quelle a tiratura limitata 1st e 1st Max. Entrambe condivideranno inizialmente lo stesso powertrain da 204 cavalli e 310 Nm di coppia massima, per poi differenziarsi in diverse combinazioni di allestimenti e motori. Disponibilità e prezzi? In Italia le consegne sono previste alla fine di quest’anno, con prezzi a partire rispettivamente da 49.950 e 59.950 Euro per le due varianti a listino.

VOLKSWAGEN ID.4 2020: DESIGN PULITO E SENZA FRONZOLI

La Volkswagen ID.4 condivide con la sorella minore ID.3 la piattaforma modulare elettrica MEB, ma si differenzia per il suo stile da SUV a baricentro alto con proporzioni ben definite: lunga 4,58 metri con un passo di 2,77 metri, la ID.4 può contare su un’aerodinamica particolarmente curata grazie al suo basso coefficiente di resistenza, oltre a un look pulito dove spiccano i fari anteriori a LED (sulla top di gamma con tecnologia IQ.Light Matrix LED) e un posteriore con fascia a 30 elementi tridimensionali, che rende questo veicolo unico nel suo genere. Molto vistosi i cerchi, in lega da 20 o 21 pollici, così come la capacità del bagagliaio, che parte da 543 Litri ma può arrivare a 1.575 Litri abbattendo la fila di sedili posteriori.

Anche gli interni condividono lo stesso stile pulito della carrozzeria, proponendo a guidatore e passeggeri una semplicità a bordo che concentra la tecnologia della vettura nel cockpit virtuale (con head-up display a realtà aumentata) e nel sistema infotainment con schermo centrale da 10 o 12” (a seconda dell’allestimento scelto). Questo include il navigatore, l’App Connect, i servizi We Connect Start per la gestione della ricarica e l’assistente virtuale richiamabile attraverso i comandi vocali “Hello ID” oppure attraverso l’interazione con la striscia luminosa del sistema IQ.Light.

VOLKSWAGEN ID.4 2020: POTENZA E AUTONOMIA DA RIFERIMENTO

Come già accennato, la Volkswagen ID.4 sarà disponibile al lancio con un’unica motorizzazione elettrica, installata al livello dell’asse posteriore: capace di una potenza pari a 204 cavalli e una coppia massima di 320 Nm, questa powertrain permetterà alla ID.4 di staccare lo 0-100 in 8,5 secondi, con una velocità massima (autolimitata) di 160 km/h. Molto interessante l’autonomia dichiarata dalla Casa di Wolfsburg, che permette al pacco batterie da 77 kWh di arrivare a ben 520 km nel ciclo di utilizzo WLTP. Per quanto riguarda la capacità di ricarica, il marchio tedesco sostiene che è possibile recuperare 320 km di percorrenza con un “recharge” di soli 30 minuti utilizzando le colonnine da 125 kW; in ogni caso, la ID.4 è sviluppata per supportare anche la Wallbox ID.Charge in dotazione che sfrutta la normale rete elettrica da 11 kW.

VOLKSWAGEN ID.4 2020: PREZZI E ALLESTIMENTI

Passiamo ora ad elencare nel dettaglio le caratteristiche principali dei due allestimenti della nuova Volkswagen ID.4: con un prezzo di partenza da 49.950 Euro, la 1st avrà di serie i cerchi da 20”, il pacchetto estetico Style, i vetri posteriori oscurati, i sedili anteriori e il volante riscaldabili, l’illuminazione interna a LED con 30 tinte diverse, la pedaliera in metallo, la retrocamera per il parcheggio assistito, il climatizzatore automatico bi-zona, l’infotainment con display da 10”, il tettuccio panoramico e il pacchetto di base degli ADAS, comprendente il Park Distance Control, il Lane Assist, l’Autonomous Emergency Braking Front, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e Speed Limiter, la navigazione predittiva e l’Eco Assistance.

La 1st Max, invece, aggiungerà per un prezzo lancio di 59.950 Euro i gruppi ottici con tecnologia IQ.Light Matrix LED anteriori e 3D posteriori, i cerchi da 21”, le sospensioni elettroniche DCC, le finiture bianche a contrasto per l’abitacolo, i sedili regolabili elettricamente, il climatizzatore a tre zone, il portellone posteriore elettrico, l’infotainment con display da 12”, l’HUD a realtà aumentata per il cockpit digitale e il pacchetto completo degli ADAS, che include il Travel Assist con Side Assist ed Emergency Assist.