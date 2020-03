[LIVE] La nuova Audi A3 Sportback e le altre novità del Quattro Anelli a Ginevra

Il Salone Virtuale prosegue con diverse presentazioni, tra cui la nuova Audi A3 Sportback, una delle novità più attese in assoluto. Il brand dei Quattro Anelli espone così la sua offensiva

Audi fa la voce grossa al Salone di Ginevra, o meglio al Virtual Press Conference con cui ha presentato le sue principali novità per il 202o. Punta di diamante dell’offensiva a Quattro Anelli è la nuova Audi A3 Sportback, vettura che riceve un generoso update in termini tecnici quanto tecnologici. Altra grande novità per Audi è la nuova e-tron s, prototipo in versione sportiva della prima elettrica del brand implementata con sistemi volti a massimizzare le prestazioni in pista e su strada.

E non è tutto. Fra le novità raccontate durante i 15 minuti a disposizione, Audi presenta nuove varianti delle proprie “sportive quotidiane”, tra cui RS3 ed RS5 2020. Le auto in oggetto dovrebbero ricevere alcuni aggiornamenti estetici e nuove funzionalità per il propri infotainment. Trovate tutte le più interessanti novità nel dettaglio sia di Audi che degli altri brand impegnati a raccontarsi con il Live Streaming nel nostro Speciale dedicato.