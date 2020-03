[LIVE] La presentazione della nuova Mercedes Classe E in Streaming da Ginevra

Segui i nostri Live Streaming per conoscere tutte le novità del Salone di Ginevra 2020.

Mercedes presenta la nuova Classe E durante il Live Streaming per il Salone di Ginevra 2020. Presentate anche la gamma elettrificata con il Plug-In Hybrid ed altre novità

Le novità di Ginevra 2020 continuano ad essere presentate via streaming. La Casa della Stella mette sotto i riflettori la nuova Mercedes Classe E, ammiraglia tecnologica del marchio rinnovata in termini di design e funzionalità. Di tutta la gamma avranno precedenza le versioni berlina e wagon, con le varianti più sportive come coupé e cabrio nella seconda metà dell’anno. La vettura sembra più sportiva, con una carreggiata più larga ed una silhouette schiacciata al suolo.

Altra grande novità per l’ammiraglia della Stella sarà l’elettrificazione -probabilmente indirizzata verso il Plug-In Hybrid- con cui il marchio punterà ad aggiungere versatilità ai propri modelli. Agli interni invece è attesa una nuova evoluzione del sistema infotainment Mbux che già estremamente evoluto nel modello uscente, riceverà nuove implementazioni “Ehy Mercedes” e menù leggermente rivisti.

Durante la conferenza si parlerà poi dei modelli elettrificati della gamma come Classe A, B e GLE, oltre a nuovi servizi per il cliente. Vi terremo aggiornati con tutte le novità in diretta, che troverete nel nostro Speciale dedicato al Salone.