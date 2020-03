[LIVE] La presentazione in diretta Streaming della Volkswagen a Ginevra 2020

Volkswagen presidia il Salone Virtuale con diverse novità, prima delle quali l'attesissima versione GTI della nuova Golf 8

Il Volkswagen “Newsflash”, un quarto d’ora di fuoco in cui il colosso di Wolfsburg ha velocemente introdotto le principali novità che avremmo dovuto vedere al Salone di Ginevra 2020, ha messo sul piatto tante novità in breve tempo. A cominciare dalle tre diverse varianti sportive della nuova Golf 8: alla celebre GTI si aggiungono l’apprezzatissima GTD (a testimoniare che il Diesel esiste ancora) e la nuova GTE, sportiva Plug-In che nella versione precedente ha lasciato a bocca asciutta tanti appassionati per via di una produzione troppo limitata rispetto alle richieste.

A questo si va ad aggiungere l’arrivo dell’elettrica ID.4, vettura che dovrà entrare in competizione con i maggiori player a zero emissioni del mercato. Resta da capire quando, poiché ad oggi anche la capostipite ID.3 fatica ad arrivare ai concessionari. Chiaro è che, una volta arrivati sul mercato, i tedeschi di VW giocheranno un ruolo da protagonista.

Continuando con le novità del brand ci troviamo davanti alla Touareg R, versione spinta (ed elettrificata) del SUV cugino di Porsche Cayenne. Il V6 turbo benzina da 3,0 litri raggiunge, assieme al motore elettrico integrato, una potenza massima di 460 cavalli e 700 Nm di coppia. Tutte le novità nel dettaglio sulle novità di Volkswagen al Salone di Ginevra 2020 le trovate sul nostro Speciale dedicato.