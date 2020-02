Volkswagen Touareg R 2020 in versione ibrida al Salone di Ginevra

All'imminente Salone di Ginevra 2020 Volkswagen lancerà la nuova versione della Touareg R, SUV di punta con motore ibrido plug-in da 460 cavalli e 700 Nm di coppia

Il Salone di Ginevra 2020 è ormai alle porte: tutte le principali novità in ambito automotive saranno pronte per essere svelate al grande pubblico e tra queste un posto importante sarà occupato dalla nuova ammiraglia della categoria SUV prodotta da Volkswagen. Stiamo parlando della Touareg R, che si distinguerà dalle altre sorelle della propria gamma per essere dotata di un propulsore ibrido plug-in capace di erogare ben 462 cavalli e 700 Nm di coppia massima. Dotata della trazione 4MOTION, diventerà anche il primo Sport Utility Vehicle dotato del sistema di assistenza Trailer Assist per le manovre con rimorchio, così come la prima vettura che potrà essere guidata in modalità assistita fino alla velocità massima di 250 km/h.

VOLKSWAGEN TOUAREG R 2020: RIVOLUZIONE IBRIDA

La nuova Touareg R sarà quindi il primo modello Volkswagen R provvisto di propulsione ibrida plug-in con trazione integrale: il motore in questione sarà un motore elettrico associato a un potente V6 turbo TSI da 2.995 cc e a una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh integrata nel sottoscocca del bagagliaio. Un sistema che le permette di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica fino a 140 km/h se la batteria è sufficiente carica: oltre tale limite, invece, sarà l’unità termica ad intervenire, che allo stesso tempo può essere unificata con quella elettrica attraverso la funzione “boost” dedicata, al fine di ottenere la massima potenza e coppia disponibili (rispettivamente pari a 462 CV e 700 Nm).

Le funzioni ibride della vettura sono controllabili attraverso il menu dedicato nel sistema infotainment, che consente il passaggio dalla modalità esclusivamente elettrica (E-Mode) a quella che garantisce il funzionamento dell’unità elettrica con quella termica (Hybrid). Oltre all’indicazione della modalità selezionata, sul cruscotto comparirà anche il livello di carica della batteria, che può essere opportunamente gestito attraverso la modalità ibrida: la ricarica avviene attraverso il sistema di recupero dell’energia del motore V6 TSI, ma l’intera procedura può anche essere automatizzata lasciando al computer di bordo la decisione di utilizzare in maniera adeguata l’energia a disposizione.

La drivetrain della Touareg R funziona in sinergia con il cambio automatico a 8 rapporti Tiptronic, che trasferisce la forza su entrambi gli assi – gestiti dalla trazione integrale permanente 4MOTION – tramite un ripartitore di coppia, ovvero un differenziale centrale autobloccante con ripartizione della coppia asimmetrica e dinamica di tipo Torsen. Tramite il 4MOTION Active Control, inoltre, è possibile selezionare il profilo di guida più opportuno alla situazione del momento: Eco, Comfort, Normal, Sport e Individual tra quelli stradali, Offroad (con quelli specifici Ghiaia e Sabbia attraverso il pacchetto dedicato) e Snow tra quelli dedicati alla guida fuoristrada.

VOLKSWAGEN TOUAREG R 2020: TRAILER ASSIST E GUIDA ASSISTITA

L’esclusività della nuova Volkswagen Touareg R 2020, però, non si ferma qui, perchè il SUV di punta della casa tedesca porta in dote anche il sistema Trailer Assist di assistenza per le manovre con rimorchio. Attraverso questa tecnologia la vettura sarà in grado di effettuare la retromarcia in modo quasi del tutto automatico: il guidatore, infatti, dovrà solamente impostare l’angolo di sterzata mediante il comando di regolazione degli specchietti, perchè poi sarà la centralina del Park Assist e il servosterzo elettromeccanico a portare a termine la procedura.

Ma non è tutto, perchè la nuova Touareg R 2020 sarà anche provvista di un rivisto Travel Assist che, ora, permette una guida assistita fino alla velocità massima di 250 km/h: questo sistema utilizza il controllo automatico della distanza ACC e il Lane Assist per il mantenimento della corsia, ma per ragione di sicurezza deve essere attivato direttamente dal guidatore, che avrà anche l’obbligo di tenere sempre una mano sul volante.

VOLKSWAGEN TOUAREG R 2020: ALLESTIMENTO ESCLUSIVO

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti disponibili, la nuova Volkswagen Touareg R 2020 si propone di serie con l’allestimento R-Line e quello Black Style per gli esterni: paraurti in stile R, calandra con listelli decorativi in nero, prese d’aria, cornici dei cristalli laterali e gusci degli specchietti retrovisori neri la distingueranno da tutte le altre Touareg presenti in gamma. Questa versione, tra l’altro, sarà impreziosita anche con i listelli decorativi nella zona del paraurti anteriore, per il logo R su portellone, parafanghi e porte anteriori, per le luci posteriori a LED, per i cerchi in lega leggera da 20” Braga, per i passaruota maggiorati in tinta con la carrozzeria e per gli scarichi con design trapezoidale.

Gli interni non sono da meno: listelli decorativi della plancia e inserti sulle porte in alluminio Silver Wave, mascherina della consolle centrale in nero lucido e look argentato, pelle Vienna per i sedili comfort con logo R sui appoggiatesta, battitacco e pedaliera in acciaio inox e illuminazione ambientale bianca. La dotazione di serie, inoltre, prevede l’Innovision Cockpit con strumentazione digitale da 12” (Digital Cockpit) e sistema d’infotainment Discover Premium con touchscreen TFT da 15”, i fari a LED Matrix IQ.Light (anabbaglianti e abbaglianti interattivi controllati tramite telecamera), tetto panoramico scorrevole e sollevabile e climatizzatore automatico a 4 zone (Air Care Climatronic).

Tra gli optional a richiesta, invece, i clienti Volkswagen potranno scegliere i cerchi da 21” Suzuka o quelli da 22” Estoril, la tonalità Lapiz Blue Metallic per la carrozzeria e l’allestimento interno in pelle nera Puglia. La tecnologia di bordo, inoltre, potrà essere arricchita con il sistema Hi-Fi Dynaudio da 780 W, con il sistema di assistenza alla visione notturna Nightvision e il già accennato Travel Assist con assistente per gli incroci.