Lotus Eletre: tre versioni e prezzi da 98.490 Euro, in Italia entro giugno 2023

Il marchio britannico ha svelato il listino prezzi della Lotus Eletre, super SUV elettrico che sarà costruito in Cina. Consegne entro il primo semestre 2023

La prima vettura a batterie della Casa di Hethel ha finalmente una data di arrivo nel nostro Paese: il super-SUV elettrico Lotus Eletre raggiungerà l’Italia entro il primo semestre del 2023 e lo farà con tre versioni specifiche e prezzi a partire da 98.490 Euro per il modello di base, che salgono a 124.090 Euro per la Eletre S fino a 154.890 Euro (optional esclusi) per la top di gamma Eletre R.

Entrando nei dettagli della scheda tecnica, le prime due versioni della Lotus Eletre condivideranno la stessa powertrain a doppio motore elettrico da 621 cavalli e 710 Nm di coppia massima (capace di una top speed pari a 258 km/h e uno scatto 0-100 in 4,5 secondi), mentre la più specialistica Eletre R potrà fregiarsi dell’architettura più prestazionale che spinge l’asticella delle performance fino a quota 918 CV e 985 Nm di coppia (equivalenti a 265 km/h di top speed e 0-100 coperto in meno di tre secondi).

Per quanto riguarda le batterie, invece, la soluzione condivisa tra tutte e tre le versioni prevede una capacità di 112 kWh con autonomia di 600 km nel caso delle prime due e di 490 km se si prende in considerazione la Eletre R. La ricarica? Secondo Lotus sono sufficienti solamente venti minuti di connessione alle colonnine pubbliche ultra-fast per passare dal 10 all’80% di disponibilità energetica.

Vediamo ora la dotazione di serie: la Lotus Eletre, come equipaggiamento di base, prevede i gruppi ottici a matrice di LED, la griglia anteriore ad aerodinamica attiva, le sospensioni pneumatiche elettroniche, la tecnologia Torque Vectoring, l’infotainment “Intelligent Cockpit” da 15,1” in abbinamento al quadro strumenti digitale con head-up display, il clima automatico e l’impianto audio premium KEF da 1380 W e 15 altoparlanti. Gli optional, invece, sono davvero tanti e includono cinque design per i cerchi, sei tonalità di carrozzeria (Natron Red, Galloway Green, Stellar Black, Kaimu Grey, Blossom Grey e Solar Yellow) e altrettante configurazioni per l’abitacolo.

La top di gamma Lotus Eletre R, inoltre, offre in aggiunta la pedaliera in alluminio, i pneumatici ad alte prestazioni, i pacchetti ADAS Parking Pack e Highway Assist Pack, l’alettone posteriore ad aerodinamica attiva, l’Ambient Lighting completamente personalizzabile, il sistema di purificazione dell’aria nell’abitacolo e il sistema audio ancora più evoluto da 2.160 W e 23 altoparlanti.