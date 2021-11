Lotus pronta al salto nel mondo SUV: la Type 132 arriva nel 2022

Dopo la Emira, il marchio britannico ha detto sì alle "ruote alte": il primo modello sarà la Type 132 e debutterà nel corso del 2022

Non solo supercar: al giorno d’oggi per rimanere competitivi è necessario scoprire mondi nuovi, innovare e reinventarsi continuamente… proprio come ha fatto il marchio Lotus, che dopo la Emira GT4 (ultima vera supersportiva a motore endotermico) è ormai pronto al passaggio verso l’universo SUV. Si tratta di rivoluzione per la factory di Hethel, suggellata da un video teaser che mostra il primo modello a ruote alte dal nome in codice Type 132 – in arrivo sul mercato nel corso del 2022.

Primo di quattro veicoli completamente a batterie in via di realizzazione entro il 2026, questo SUV utilizzerà la nuova piattaforma Premium Architecture in grado di ospitare dei battery pack con capacità variabile tra i 90 e i 120 kWh e architettura a 800 Volt: ciò significa che la loro ricarica potrà avvenire in tempi molto rapidi connettendosi a colonnine fino a 350 kW (si parla di uno 0-80% in circa 20 minuti) e una grande autonomia per i lunghi viaggi, all’incirca di 600-700 km. Le prestazioni? Lotus ha confermato uno scatto 0-100 in poco più di tre secondi.

Osservando il video teaser qua sotto, la factory britannica mette in risalto la tecnologia attiva della griglia frontale, caratterizzata da lamelle che potranno modificare il loro grado di apertura al fine di migliorare il raffreddamento della powertrain oppure per rendere più efficiente l’aerodinamica alle alte velocità. Per tutte le altre caratteristiche della scheda tecnica… non ci resta che portare pazienza ancora per qualche mese!