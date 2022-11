Mahindra: le nuove promozioni per il KUV100 NXT anche nella versione M-Bifuel

L’obiettivo di Mahindra è quello di continuare a mantenere le proprie quote di mercato, andando anche a conquistare quelle nicchie che non vengono presidiate dagli altri costruttori

Mahindra ha presentato il nuovo listino del KUV100 NXT, disponibile nelle versioni a benzina e M-Bifuel, vale a dire con doppia alimentazione benzina/GPL. Allo stesso tempo, la casa ha annunciato anche le nuove promozioni valide fino a fine anno dedicate al suo citySUV compatto.

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel: le caratteristiche

Il KUV100 NXT continua infatti ad ottenere buoni risultati di vendite, nonostante la situazione di mercato permanga difficile in questo momento storico. Dalla sua introduzione ad oggi, il KUV100 NXT ha saputo trovare un suo preciso posizionamento sul mercato e Mahindra ha consegnato quasi 5.000 vetture a clienti finali. Un numero importante per il brand indiano nel nostro Paese. KUV100 NXT ha ampliato il proprio target, che oggi include sia quell’acquirente disposto a rinunciare all’immagine del marchio ma attirato dalle dimensioni compatte e dai contenuti ad un prezzo competitivo, sia una clientela più giovane, inclusa quella dei neopatentati, convinta all’acquisto da parte di diversi fattori: il design accattivante, i grandi spazi interni per 5 persone e l’altezza da terra tipica di un SUV, il motore con 87 cavalli, tra i più potenti della categoria.

L’obiettivo di Mahindra è quello di continuare a mantenere le proprie quote di mercato, andando anche a conquistare quelle nicchie che non vengono presidiate dagli altri costruttori. Nella categoria dei modelli a doppia alimentazione, il KUV100 NXT M-Bifuel omologato benzina/GPL possiede tutte le caratteristiche per incontrare l’apprezzamento della clientela. Infatti i dati del periodo gennaio/giugno 2022, hanno fatto registrare per i veicoli con alimentazione a GPL, un aumento delle vendite del 4,74%. In funzione delle problematiche sanitarie, economiche e politiche a livello mondiale, Mahindra è costretta a varare un nuovo listino prezzi, cercando di limitare al minimo l’incremento, assorbendo la parte maggiore dei rincari. In questa occasione vengono anche aggiornate le promozioni riservate al KUV100 NXT, con speciale focus proprio sul modello M-Bifuel che prevede incentivi maggiori.

KUV100 NXT M-Bifuel aggiunge a tutti i contenuti del modello base, anche la possibilità di sfruttare l’alimentazione a GPL e beneficiare dei vantaggi economici correlati. Il possesso di un’auto a GPL garantisce un notevole risparmio nell’acquisto del carburante, prevede l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica, a seconda delle Regioni, consente l’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini e permette di poter circolare durante i blocchi del traffico. Diminuire le emissioni è un tema davvero importante per Mahindra. Su questo argomento la Casa indiana ha preso fin da subito una posizione molto chiara, che si traduce in una serie di impegni adottati da tutto il Gruppo nella direzione della sostenibilità e della responsabilità verso il pianeta e i suoi abitanti. Una scelta che guarda al futuro e che Mahindra ha attuato anche in Europa, con l’introduzione nel proprio line-up del KUV100 M-Bifuel benzina/GPL fin dall’introduzione in Italia di questa vettura. L’equipaggiamento del modello KUV100 NXT M-Bifuel è lo stesso delle versioni a benzina, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. L’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana leader nel settore.

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel: il prezzo

Fino al 31 dicembre il brand propone una nuova campagna che prevede un incentivo differenziato di 500 euro per l’acquisto di un KUV100 NXT a benzina e di 800 euro per la versione M-Bifuel benzina/GPL, senza avvalersi del finanziamento. L’incentivo aumenta aderendo alle promozioni con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra”, “Formula Vantaggi Maxi-Rata Mahindra” e “Simply Buy Mahindra”. Nel primo caso diventa di 1.650 euro per il modello a benzina e di 1.950 euro per quello M-Bifuel, e il prezzo di partenza del KUV100 NXT scende fino a 13.995 euro. Con la variante Maxi-Rata, che viene introdotta come campagna promozionale aggiuntiva proprio in questa occasione, il cliente può scegliere di ridurre la durata del finanziamento e pagare una rata finale rifinanziabile pari a 7.500 euro. Con la promozione “Simply buy”, oltre all’incentivo di 500 o 800 Euro, il cliente beneficia anche dell’assicurazione Furto e Incendio in omaggio per 3 anni.