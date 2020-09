Maserati Folgore: la Granturismo del futuro sarà elettrica

Entro il 2025 ogni Maserati prodotta sarà elettrica e farà parte di una nuova gamma dedicata. Si chiamerà Folgore, si baserà su tre tipologie di motori e su pacchi batterie da 100 kWh

A pochi giorni di distanza dalla presentazione della MC20, nuova supercar con motore V6 turbo che segnerà il ritorno della Maserati nelle competizioni, la Casa del Tridente ha confermato il suo piano di elettrificazione, che avrà lo scopo di mettere su strada una variante full electric di ogni singolo modello in gamma entro il 2025. A tal proposito, quest’ultima cambierà anche nome in “Folgore” e proporrà innanzitutto le versioni BEV delle prossime Granturismo e Grancabrio, così come quella della potentissima MC20, per ora dotata solamente di motore endotermico.

Entrando nello specifico, tutti i futuri modelli prodotti da Maserati saranno progettati e costruiti in Italia con sistemi a propulsione elettrica a 800V, che assicureranno altissime prestazioni durevoli nel tempo, tempi di ricarica particolarmente ridotti e una grande autonomia anche sulle lunghe distanze. Rispetto ai sistemi delle Case rivali, quelli della Maserati potranno contare su inverter SiC in “silicon-carbide”, vale a dire al carburo di silicio: rispetto ai Silicon tradizionali, utilizzati oggi sulle vetture di Formula 1 e Formula E, quelli della Casa del Tridente saranno molto più rapidi nel far funzionare l’unità elettrica così come nel trasformare la corrente continua della batteria in fasi modulate utilizzabili dal motore.

Oltre a ciò, gli stessi propulsori full electric messi in campo da Maserati potranno contare su un’architettura a tre unità: una sull’asse anteriore e due su quello posteriore. Questo garantirà diversi vantaggi, come la gestione indipendente di ogni semiasse, una miglior erogazione della coppia e un’ottimale ripartizione dei pesi, per i quali sarà fondamentale l’alloggiamento delle batterie. Quest’ultime avranno una capacità massima di 100 kWh, per prestazioni in ricarica fino a 300 kW. A questo punto, non resta che attendere la prima vettura della gamma “Folgore”, che sarà la nuova Granturismo elettrica che andrà ad affiancare la Ghibli Hybrid, con uscita prevista nel 2022.