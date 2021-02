Maserati Grecale: il SUV del Tridente inizia i test su strada

Il primo prototipo del nuovo "ruote alte" italiano è stato beccato su strada davanti alla sede della Maserati, in viale Ciro Menotti a Modena

Dopo avervi dato l’ufficialità con cui sarà prodotto nello stabilimento Maserati di Cassino, la Grecale ha anticipato tutti facendo capolino sulle strade della notte modenese: il nuovo SUV del Tridente, che sarà presentato entro la fine dell’anno e troverà posto in gamma al di sotto della Levante, è stato fotografato da alcuni dipendenti della stessa factory italiana, mentre iniziava i primi test su strada di fronte alla sede storica di viale Ciro Menotti a Modena.

Come potete vedere dalle foto a corredo di questo articolo, il primo prototipo della Maserati Grecale è ancora avvolto dalla classica verniciatura “camouflage” che solitamente viene utilizzata sui muletti. Gli scatti, volutamente non a fuoco per non svelare in anticipo le caratteristiche estetiche della vettura, lasciano comunque immaginare una silhouette filante da SUV Coupè, molto vicina a quella dell’Alfa Romeo Stelvio con la quale condivide la piattaforma “Giorgio”. Le motorizzazioni al lancio? Sia endotermiche che ibride, ma per avere qualche certezza in più dovremo portare un po’ di pazienza…