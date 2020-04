Maserati Levante Trofeo Novitec: potenza record!

Novitec, factory tedesca di tuning, ha preso una Maserati Levante e ne ha realizzato un versione Trofeo, caratterizzata da una potenza di 624 cavalli, velocità massima di 309 km/h e look decisamente sportivo

La Maserati Levante si trasforma in Maserati Levante Trofeo grazie alla cura di Novitec, factory tedesca di tuning, che saputo dare ulteriore aggressività a questo apprezzato SUV grazie a un look ancora più sportivo e gi interventi sul motore V8 biturbo che ora tocca l’eccezionale potenza di 624 cavalli.

Maserati Levante Trofeo: un SUV da record

In casa Novitec, la factory tedesca specializzata in tuning, devono vere una passione per la Maserati Levante. In effetti non ci sentiamo di dargli torto e siamo ben felici di presentarvi un’altra trasformazione, molto ben riuscita, che parte proprio da questo apprezzato SUV. La Levante diventa quindi Maserati Levante Trofeo, grazie una cura “ricostituente” che ha riguardato estetica e propulsore. Dal punto di vista del look, Novitec ha puntato. dare alla vetture un aspetto ancora più sportivo, con modifiche che hanno coinvolto i parafanghi, le portiere e i passaruota, tutti elementi che ora sono di dimensioni maggiorate, come anche le ruote che ora hanno cerchi (in lega) da 22 pollici. Il cofano motore vanta una parte centrale in carbonio , materiale scelto anche per lo spoiler posteriore. Complessivamente, la vettura è stata ribassata di 25 mm a tutto vantaggio delle prestazioni.

Sotto il cofano lavora un motore V8 biturbo da 3.8 litri che è stato opportunamente modificato per avere più potenza e più coppia: rispettivamente 624 CV (anziché 590 CV) e 820 Nm tra i 2.200 giri/min e i 3.400 giri/min (al posto dei 730 Nm standard), valori che hanno permesso di aumentare anche la velocità massima che ora è di 309 km/h. Ancora da definire il prezzo d’acquisto, ma partendo dai 160mila euro della versione di serie è lecito aspettarsi un deciso incremento.