Maserati MC20: è lei la regina dei Red Dot Awards 2021

L'erede della famosa MC12 ha ricevuto il premio di Best of the Best nella categoria Product Design al prestigioso evento che si tiene ogni anno in Germania

Un altro premio che sottolinea, una volta di più, non solo l’esclusività e la bellezza delle sue linee ma anche l’innovazione che i suoi ingegneri hanno riservato sotto il cofano, dove scalpita quel motore Nettuno V6 da 630 cavalli con tecnologie derivate direttamente dal mondo della Formula 1. Avete capito bene, ci stiamo riferendo alla splendida Maserati MC20, recentemente incoronata come “Best of the Best” nella categoria Product Design del celebre concorso internazionale Red Dot Awards, che si tiene ogni anno dal 1955 presso il Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania.

La supercar del Tridente, lanciata nel mese di settembre 2020 e ormai prossima ad arrivare nei concessionari entro la fine dei primi sei mesi di quest’anno, in realtà aveva già ottenuto diversi premi particolarmente importanti, come il titolo di Super Sports Car of The Year di British GQ, quello di Supercar più bella dell’anno in occasione del Festival Automobile Interational di Parigi e quello di China Performance Car of the Year 2021 durante la premiazione in quel di Guangzhou.

Con l’ultima onorificenza conquistata ai Red Dot Awards 2021 dopo l’esame attento di ben 50 esperti internazionali, ora la MC20 si pone al vertice al vertice della propria categoria fra le quasi cinquanta classifiche diverse di questa competizione, che spaziano dalla moda agli accessori fino all’arredamento e, ovviamente, alle vetture sportive. “Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, che riconosce il lavoro di un intero team che si è dedicato a questo progetto unico – ha affermato Klaus Busse, Head of Maserati Design – La nostra missione era quella di sviluppare una vettura capace di essere ricordata nel futuro come il modello che ha dato il via alla Nuova Era Maserati. Con la MC20 ci siamo riusciti, perchè è innovativa, forte della propria passione e unica per il suo design, oltre che spartiacque verso la nuova fase del nostro marchio“.