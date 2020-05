Maserati MC20: la Casa del Tridente rende onore a Stirling Moss

Maserati ha deciso di dedicare un prototipo della MC20 al grande Stirling Moss, scomparso lo scorso 12 aprile all'età di 90 anni

Ve l’avevamo introdotta poco più di due mesi fa, quando un primo prototipo aveva iniziato i collaudi su strada passando per le vie principali di Milano: stiamo parlando della futura Maserati MC20, super-sportiva della Casa del Tridente che oggi ha deciso di onorare il grande Stirling Moss, scomparso giusto il mese scorso all’età di 90 anni.

Per commemorare al meglio il “Campione senza corona” britannico, l’azienda con base a Modena ha deciso di utilizzare uno dei simulacri della sua MC20, dipingendola con una livrea inedita in stile “camouflage” ispirata alla Eldorado, la monoposto che venne fatta debuttare proprio da Moss a Monza durante il Trofeo dei due Mondi del 1958. Rispetto all’ultima volta che era stata intravista, ora la MC20 è cambiata, introducendo dei profili ottici più allungati e un muso più rastremato.

A livello di motore, invece, Maserati conferma quanto già espresso in precedenza: che il propulsore della MC20 sarà “disegnato, sviluppato e prodotto all’interno degli stabilimenti modenesi”. Sarà posizionato centralmente e con tutta probabilità sarà un 3.6 Litri V6 da oltre 600 cavalli, disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica.

Insomma, una vera vettura da corsa, come quelle che pilotava Sir Stirling Moss: con 16 vittorie all’attivo in Formula 1, il pilota britannico è entrato nella storia del Circus iridato per essere stato il pilota con più vittorie e partenze all’attivo senza mai aver vinto un Mondiale. Durante la sua carriera Moss ha guidato diverse automobili della Casa del Tridente, come la 300S, la Tipo 61 Birdcage e la 250F, quella vettura con cui vinse il GP di Monaco del 1956… proprio il 13 maggio. Una scelta non casuale da parte di Maserati, quindi, presentare questa versione speciale della MC20 dedicata a Stirling Moss, con la quale l’intenzione è quella di conquistare nuovamente un Campionato mondiale di categoria dopo l’ultimo del 2010 centrato con la precedente MC12.