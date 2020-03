Maserati MC20: il primo prototipo ha iniziato i test a Milano

La regina delle Maserati che avrà il compito di riportare il Tridente nel mondo del motorsport, la MC20, ha iniziato i collaudi partendo da Piazza Affari a Milano

L’erede della mitica MC12 è pronta per riportare la Maserati in vetta nel mondo del motorsport: stiamo parlando della MC20, prossima super-sportiva della Casa italiana che in questo momento, nello stadio di prototipo, ha lasciato gli stabilimenti del Maserati Innovation Lab di Modena per iniziare una serie di collaudi su strada e in pista. La prima tappa? Piazza Affari, a Milano: come recita il comunicato stampa ufficiale, Maserati ha “selezionato e identificato una serie di luoghi iconici in Italia che ben rappresentano lo statement globale ‘Masters of Italian Audacity’, del quale la nuova MC20 è la prima e massima espressione“.

La vettura del Tridente, per l’appunto, è stata avvistata nella notte milanese con la specifica livrea “camouflage” necessaria per portare a termine i test previsti per il suo debutto non solo nel mondo del motorsport, ma anche in vista della sua presentazione ufficiale a metà maggio. Da questo punto proseguirà la sua corsa in altri luoghi storici d’Italia, per poi fare ritorno a Modena per la messa a punto finale.

Purtroppo al momento non sappiamo praticamente nulla delle sue caratteristiche: l’unica certezza è la sua duplice configurazione di serie, sia con un motore endotermico che si presume erogherà una potenza prossima ai 600 cavalli, sia con un motore elettrico a tutto vantaggio dell’ambiente. Per tutto il resto, tocca aspettare…