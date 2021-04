Matchbox Tesla Roadster: il modellino Mattel al 99% con materiali riciclati

Nell'ambito del progetto "Verso un futuro migliore", l'azienda di giocattoli Mattel ha svelato il primo die-cast certificato Carbon Neutral: si tratta della sportiva elettrica Tesla Roadster

Vi ricordate la Tesla giocattolo per i bambini? Era una Model Y ma sappiate che presto arriverà anche la riproduzione della Roadster, supersportiva da 1000 km di autonomia il cui debutto è slittato, purtroppo, all’anno prossimo. Non sarà, però, un modello “cavalcabile” dai più piccoli, ma un modellino in scala prodotto da Mattel, azienda statunitense specializzata in questo tipo di prodotti.

Cosa avrà di speciale? Che sarà il suo primo die-cast realizzato al 99% con materiali riciclati, per la precisione per il 62,1% in zinco riciclato, per l’1% in acciaio inox e per il 36,9% in plastica riciclata. Sarà inoltre provvisto di certificazione Carbon Neutral, fornita dal Natural Capital Partners con crediti di compensazione del carbonio destinati a preservare le praterie negli stati del Colorado e del Montana. Parte del progetto “Verso un futuro migliore”, Mattel inizierà con questa Tesla (disponibile dall’anno prossimo) per proseguire poi con altre riproduzioni volte a utilizzare il 100% di materiali eco-sostenibili, riciclabili oppure in plastica a base biologica entro il 2030, sia per quanto riguarda la struttura del prodotto che il packaging che lo contiene.

Entrando nei dettagli, la Tesla Roadster della Mattel farà parte della serie Matchbox, che include nuove linee di prodotti costruiti con materiali più eco-compatibili e riciclabili con maggiore facilità, oltre che volti a coinvolgere i bambini in un approccio di gioco più ecologico e sostenibile. Questi modellini saranno realizzati con imballaggi senza plastica, sostituiti da materiali certificati FSC (Forest Stewardship Council) con tanto di guida “How 2 Recycle” volta al corretto smaltimento di ciò che non è necessario.

“Fin dall’esordio delle moderne macchinine die-cast circa 70 anni fa, Matchbox ha utilizzato il

design e l’innovazione per connettere i bambini con il mondo che li circonda attraverso il gioco – ha affermato Roberto Stanichi, Global Head of Vehicles di Mattel – Matchbox si impegna nell’

utilizzare materiali al 100% riciclcati, riciclabili e plastiche a base biologica per fare la sua parte nell’affrontare le crescenti problematiche ambientali che ci troviamo a dover fronteggiare, e

motivare la prossima generazione di fan di Matchbox ad aiutarci e guidarci verso un futuro

sostenibile“.