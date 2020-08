My First Model Y: il SUV Tesla giocattolo per i più giovani

Per i bambini che desiderano sentirsi già grandi, l'azienda di tricicli Radio Flyer ha prodotto la versione giocattolo della Model Y, da "cavalcare" e spingere in avanti con le gambe

Dopo la McLaren Senna “Ride-On”, ora è il turno della Tesla: ad immagine e somiglianza del SUV di punta costruito in quel di Palo Alto, ecco che spunta sul mercato la relativa versione giocattolo per tutti quei bambini con la passione per le quattro ruote nel cuore. Si chiama “My First Model Y” ed è prodotta da Radio Flyer, azienda americana di tricicli che ha stretto appositamente una collaborazione con Tesla Design Studio per far diventare questa macchinina un vero oggetto del desiderio per tutti quei “pilotini” in erba tra i 18 mesi e i 4 anni di età.

Da versione in miniatura del SUV marchiato Tesla, la “My First Model Y” ripropone tutte le caratteristiche chiave che hanno determinato il successo della creazione di Elon Musk, diventando però un veicolo da guidare a cavalcioni e da spingere con la forza delle gambe. Decisamente diverso rispetto alla precedente “Tesla Model S for Kids” proposta nel 2016 sempre da Radio Flyer, a differenza della quale è stato rimosso il pacco batterie agli ioni di litio.

Insomma, un giocattolo come quelli di una volta, che in ogni caso assicurerà ore di divertimento grazie alle sue dimensioni contenute (la lunghezza è inferiore ai 70 centimetri) e al suo peso davvero limitato, che non arriva nemmeno ai quattro chili. Per quanto riguarda i dettagli, non manca la seduta ergonomica, per il massimo comfort del pilota, e un volante completamente funzionante, addirittura dotato di clacson come sulla versione “per grandi”. Per chi volesse acquistarla, la “My First Model Y” è pre-ordinabile su Amazon e sul sito ufficiale Radioflyer.com, con arrivo sul mercato il prossimo 23 ottobre a un prezzo di 99,99 dollari.