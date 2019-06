Mazda CX-30 e MX-5 protagoniste al Parco Valentino 2019

Al Parco Valentino 2019, il Motor Show di Torino, Mazda presenta la novità CX-30 e la spider più venduta al mondo, la MX-5 celebrata ora da un'edizione 30th Anniversary

Mazda grande protagonista al Parco Valentino 2019, il Motor Show di Torino che quest’anno festeggia la quinta edizione. A Torino la Casa giapponese presenta la Mazda CX-30, già esposta al Salone di Ginevra ma ora fresca di debutto nazionale. CX-30 è il secondo modello della gamma di nuova generazione di Mazda, e combina l’elegante ed esclusivo stile Kodo con il design interno che pone al centro l’uomo e il piacere di guida Jinba Ittai.

Nuova Mazda CX-30

Con 4.395 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza, 1.530 mm di altezza e con un passo di 2.655 mm, la nuova Mazda CX-30 si propone in un segmento di mercato nuovo per Mazda. Posizionata per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda CX-3, il city crossover, e la Mazda CX-5, il SUV va a presidiare l’importante area di mercato dei crossover compatti ove Mazda non era ancora presente. Il linguaggio stilistico della nuova Cx-30 è più maturo ma conserva la vitalità e la raffinatezza minimalista della tradizione artistica giapponese.

Il nuovo SUV compatto presenta l’architettura Mazda di nuova generazione Skyactiv-Vehicle Architecture, che sfrutta la capacità dell’uomo di mantenersi in equilibrio. Tale architettura lavora in combinazione con tecnologie intelligenti come l’evoluto sistema a 4 ruote motrici (AWD) i-Activ, che lavora in sintonia con il sistema G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) per controllare la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori. CX-30 sarà disponibile con una gamma di motori ibrido benzina, Diesel e l’innovativo Skyactiv-X, anch’esso ibrido grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid.

Tutte le motorizzazioni possono essere abbinate al cambio manuale o automatico e alla trazione a 2 o a 4 ruote motrici. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il mese di settembre e il prezzo di listino parte da 24.750 euro per arrivare a 33.950 euro.

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition

Al Salone dell’Auto di Torino Parco del Valentino di quest’anno fa il suo debutto italiano la Mazda MX-5 che ne celebra i trent’anni di vita, la 30th Anniversary Edition ij un bell’arancio vivace. MX-5 è stata presentata al pubblico per la prima volta in assoluto il 9 febbraio 1989 al Salone di Chicago. La spider a 2 posti fece scalpore grazie alla sua compattezza e leggerezza e al motore anteriore con trazione posteriore. Il suo prezzo accessibile contribuì a decretarne il successo a livello internazionale. Con un peso di 955 kg, la Mazda MX-5 piacque a tutti, giovani e meno giovani, estasiati dalla sua incredibile agilità.

La produzione totale di MX-5 ha superato il milione nell’aprile 2016, con relativo aggiornamento della certificazione Guinness. Ad oggi, le vendite globali di MX-5 hanno superato 1.055.000 unità, di cui oltre 350.000 in Europa. Con oltre 280 premi conquistati in tutto il mondo nei suoi 30 anni di storia, la MX-5 è diventata un simbolo della filosofia con cui Mazda realizza le sue vetture ed è la massima espressione del Jinba Ittai, ovvero auto e pilota come una cosa sola. La produzione di questo modello che celebra il trentesimo anniversario sarà limitata in totale a soli 3.000 esemplari. A Torino sono venuti gli stessi ideatori della mitica Miata raccontando alla stampa aneddoti curiosi e soprattutto la loro grande passione per l’automobile ed in particolare per le auto italiane, specialmente quelle degli Anni Sessanta, Settanta ed Ottanta.