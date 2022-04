Mazda MX-30: la versione ibrida plug-in in arrivo per fine anno

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima versione della MX-30 con range extender sarà disponibile a fine 2022

Buone notizie per gli appassionati del marchio Mazda: attraverso alcune indiscrezioni riportate dal magazine Automotive News, la Casa giapponese vuole riportare in commercio il suo famoso motore “Rotary”, anche se non come propulsore stand-alone ma in veste di unità supplementare per la powertrain ibrida plug-in del prossimo Model Year della MX-30.

La sua funzione, in questo caso, sarà quella di “range extender” e servirà ad aumentare l’autonomia massima con la singola ricarica: piuttosto che inviare la potenza alle ruote, l’unità Rotary di Mazda (dalle dimensioni estremamente compatte) andrà a recuperare l’energia del pacco batterie principale, al fine di aumentare la percorrenza che, nella MX-30 full-electric, arriva ad appena 200 km (ciclo WLTP). L’arrivo sul mercato di questa tecnologia? Sarà implementata sulla versione ibrida plug-in del crossover giapponese a partire dalla fine di quest’anno.