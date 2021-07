Mazda MX-5: in arrivo una nuova generazione elettrificata

Le conferme sull'arrivo di una nuova Mazda MX-5 (probabilmente mild hybrid) arrivano direttamente dalla casa giapponese: "Sarà un ulteriore passo in avanti verso l'elettrificazione completa della nostra gamma entro il 2030"

Mazda è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della MX-5. Anche la sportiva giapponese, infatti, sarà protagonista della svolta elettrica del brand e nella sua prossima generazione dovrebbe arrivare sul mercato con un motore mild hybrid.

Mazda lavora alla nuova MX-5 elettrificata

La notizia è stata riportata dai colleghi di Motor1 USA, tramite il quale i vertici Mazda hanno confermato le voci circolate nell’ultimo periodo: “Mazda sta lavorando a una MX-5 elettrificata per avere una gamma completa entro il 2030. Sarà un’automobile sportiva a due posti leggera, cabrio e accessibile per soddisfare le esigenze di tutti i clienti“. Secondo quanto trapela, la piccola sportiva sarà dotata inizialmente di un motore mild hybrid in attesa di capire se nei piani del brand ci sia l’intenzione di lavorare a un propulsore 100% elettrico.

L’ultima generazione della Mazda MX-5 è stata presentata nel 2016 e da allora è stata protagonista di una serie di restyling che hanno portato cambiamenti più o meno importanti. La nuova versione dovrebbe essere disponibile a cavallo tra il 2024 ed il 2025.