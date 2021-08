Mazda2: la versione 2022 aggiorna motori e tecnologia di bordo

Le novità dell'ultimo aggiornamento della Mazda2 riguardano degli inediti colori per la carrozzeria, un più efficiente 1.5 Skyactive-G a benzina e l'arrivo della Homura Special Edition

Dopo la prova dello scorso inverno, è finalmente giunto il momento di una rinfrescata a 360° anche per la compatta Mazda2: la piccola segmento B della Casa giapponese, a un primo impatto, conferma proporzioni e forme del modello precedente, portando tuttavia in dote diverse novità che la rendono più “glamour”, più efficiente nei consumi… e anche più sicura durante la guida.

Andiamo con ordine: il Model Year 2022 della Mazda2 rimane sempre aderente agli stilemi del Kodo design, il quale tuttavia si rinnova con due inedite tinte per la carrozzeria (Deep Crimson Red e Platinum Quartz), spiccate cromature sui paraurti, gruppi ottici anteriori a LED rivisti (Matrix LED come optional) e cerchi in lega da 16” con rifinitura in nero lucido.

Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, il rinnovamento della Mazda2 passa attraverso un pacchetto tecnologico ancora più al passo con i tempi: sulla compatta giapponese arriva innanzitutto l’infotainment Mazda Connect con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, a cui si aggiungono un’insonorizzazione più efficace e dei sedili anteriori più ergonomici per la guida di tutti i giorni. La ciliegina sulla torta? Il nuovo pacchetto di ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2, che ora comprende la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e la telecamera con angolo di visuale a 360° per le manovre di parcheggio.

Passiamo alle motorizzazioni: il Model Year 2022 della Mazda2 porta importanti aggiornamenti di efficienza per i due Skyactive-G da 1.5 Litri a benzina con potenze di 75 e 90 cavalli, i quali ora impiegano l’inedita tecnologia Diagonal Vortex Combustion con rapporto di compressione di 15:1 grazie a cui si riescono a ridurre i consumi del 6,8% e le emissioni di CO2 del 9-12% rispetto alla precedente generazione di propulsori. Ovviamente confermate anche le declinazioni con tecnologia mild-hybrid, che ora però occupano la parte alta della gamma con potenze di 90 e 115 cavalli su cambio manuale a sei rapporti.

L’ultima novità portata in dote dalla Mazda2 MY 2022 è l’inedito allestimento Homura Special Edition, che propone le calotte degli specchietti in nero lucido, i vetri posteriori privacy, i cerchi in lega da 16” e un abitacolo con rivestimenti neri e cuciture rosse a contrasto.