Mazda6: nel 2023 arriva la versione speciale 20th Anniversary Edition

Doppia colorazione per la carrozzeria, cerchi da 19’’ con dettagli argentati e badge specifici: ecco cosa caratterizzerà la versione del 20° anniversario

Due decenni di successi commerciali devono essere festeggiati nel modo migliore possibile… ecco perché l’anno prossimo il marchio Mazda lancerà la versione “anniversario” della Mazda6, disponibile sia nella carrozzeria berlina che station wagon con tutta una serie di dettagli dedicati che la renderanno ancora più raffinata ed elegante.

Più nello specifico, la Mazda6 20th Anniversary Edition si caratterizzerà per le due tonalità esclusive della carrozzeria in Artisan Red Premium Metallic e Rhodium White Metallic, abbinate ai cerchi da 19’’ con rifinitura in argento lucido, ai badge anniversario su parafanghi e griglia anteriore e a rivestimenti interni in pelle scamosciata sintetica Leganu color cuoio e in pelle Nappa su sedili, pannelli delle portiere e zona inferiore del cruscotto.

Lato motorizzazioni, invece, la Mazda6 20th Anniversary Edition sarà equipaggiata unicamente con il 2.2 SkyActiv-D da 197 cavalli e 450 Nm per l’edizione giapponese e con il turbo-benzina SkyActiv-G 2.5 Litri da 232 CV e 420 Nm per quella australiana, entrambi sincronizzati con una trasmissione automatica a sei rapporti.