McLaren Artura: il primo V6 ibrido plug-in arriva nel 2021

La prima supercar firmata McLaren con tecnologia ibrida plug-in si chiamerà Artura e arriverà nella prima metà del 2021: avrà un motore V6 a doppio turbo e si baserà su un nuovo telaio in fibra di carbonio

Fino a poco tempo era conosciuta con l’acronimo HPH (High Performance Hybrid), mentre da oggi ha finalmente un nome: stiamo parlando della prossima supercar ibrida dotata di tecnologia plug-in creata dalla McLaren, in arrivo sul mercato nella prima metà del 2021 con il nome di… Artura. Un modello sponsorizzato dalla Casa britannica con lo slogan “The Full Force of McLaren” e che definirà una vettura che ha preso vita grazie alla tecnologia maturata negli anni grazie ai progetti P1 e Speedtail.

La Artura, di fatto, sarà la prima supercar dotata di sistema Hybrid plug-in prodotta in serie negli stabilimenti di Woking e potrà fregiarsi di una powertrain appositamente studiata per scaricare a terra la massima potenza possibile, ma sempre con un occhio di riguardo a consumi ed emissioni di CO2. Questa vettura, infatti, sarà equipaggiata con un V6 a doppio turbo-compressore abbinato ai motori elettrici previsti dalla tecnologia “alla spina”, che le garantiranno performance molto vicini agli attuali V8 endotermici che compongono la gamma della McLaren.

La McLaren Artura, inoltre, sarà costruita attorno a un inedito telaio monoscocca in fibra di carbonio, anch’esso sapientemente progettato per minimizzare i lati negativi a livello di peso aggiuntivo causati dall’introduzione del sistema ibrido sotto il cofano. L’obiettivo? Diventare la diretta discendente della 570S, che andrà a sostituire a listino dando il via a una serie composta da altri 17 modelli ibridi in arrivo entro il 2025 secondo il progetto “Track 25”, per il quale la Casa britannica stanzierà l’impressionante cifra di 1,2 miliardi di sterline. Oltre a ciò, purtroppo, non abbiamo altre informazioni su questa supercar: appena ne sapremo qualcosa di più, tuttavia, saremo i primi ad aggiornarvi. Stay tuned!