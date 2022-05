Mercedes-AMG C43: la Classe C sportiva passa al quattro cilindri (ibrido)

La nuova era della Classe C firmata AMG "canta" con il sound di un quattro cilindri da 2.0 Litri elettrificato, in grado di erogare 408 CV e 500 Nm di coppia

La Nuova Mercedes Classe C ha debuttato ufficialmente l’anno scorso: la quinta generazione è diventata sicuramente più sportiva e aggressiva, ma bisogna ammettere che alle versioni di “base” è mancato qualcosa per avere sul serio quella “marcia in più” da battere la concorrenza firmata BMW e Audi. Ecco quindi la risposta a questa necessità, con la firma del reparto interno AMG: dalla Classe C nasce oggi la Mercedes-AMG C43, più convincente da un punto di vista estetico ma anche più prestazionale grazie all’adozione di un inedito motore a quattro cilindri con tecnologia mild-hybrid a 48V.

A un primo impatto la nuova Mercedes-AMG C43, in realtà, può essere facilmente scambiata con la più semplice Classe C: per distinguerla, quindi, i tecnici di Affalterbach hanno giocato le loro carte su dettagli più raffinati, come la calandra anteriore che ben si sposa con il paraurti più aggressivo e le finiture in nero lucido presenti, per esempio, sulle calotte degli specchietti retrovisori e sulle cornici dei finestrini. Non manca, ovviamente, il piccolo alettone al retrotreno, che fa coppia con un diffusore dal quale spuntano i quattro, minacciosi, terminali di scarico dall’impostazione sportiva.

Passando nell’abitacolo le differenze sono rimarcate dai sedili in pelle con logo AMG e cuciture rosse a contrasto, dal volante sportivo e dall’avveniristico digital cockpit da 12,3” affiancato dall’infotainment MBUX, contraddistinto da un unico schermo ad orientamento verticale da 11,9” con comandi vocali e assistente personale “Hey Mercedes”.

E’ il motore, tuttavia, il vero punto di forza della nuova Mercedes-AMG C43 2022: sotto il cofano, infatti, non trova più posto il V6 biturbo da 3.0 Litri della precedente generazione, ma piuttosto un inedito quattro cilindri da 2.0 Litri con unità elettrica supplementare a tecnologia mild-hybrid a 48V, che abbinata a un turbo-compressore di derivazione F1 è capace di spingere l’asticella delle prestazioni fino a 408 cavalli e 500 Nm di coppia massima.

La presenza del motore elettrico che rende la powertrain in questione, di fatto, un sistema ibrido praticamente identico a quello della nuova Mercedes SL, garantisce anche un azzeramento definitivo del fenomeno del turbolag e una spinta aggiuntiva di circa 14 cavalli per brevi periodi, nonchè le classiche funzioni di “veleggiamento” a velocità costante e di recupero dell’energia nelle fasi di decelerazione e frenata delle vetture elettrificate.

In abbinamento al cambio automatico 9G Speedshift MCT AMG e alla trazione integrale intelligente 4MATIC Performance, la nuova Mercedes-AMG C43 2022 è in grado di raggiungere la top speed di 250 km/h (che diventano 265 nel caso si scelga il pacchetto opzionale AMG Driver’s Package) e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,6 secondi. Tutto dipende anche dalla modalità di guida impostata (Sport, Sport+, Comfort, Race Start e Individual) che va a variare la risposta dell’acceleratore, dello sterzo e delle sospensioni, di serie equipaggiate con il sistema AMG Ride Control che comprende gli ammortizzatori elettronici e l’asse posteriore sterzante.