Mercedes-AMG SL 43: la versione d’attacco della roadster tedesca ha 381 CV

La variante "entry-level" della scoperta di Stoccarda porta in dote un quattro cilindri turbo che eredita la stessa tecnologia utilizzata in Formula 1

Se le versioni con il V8 biturbo sono fin troppo eccessive per voi, allora il marchio Mercedes-Benz ha la soluzione giusta che stavate attendendo: in collaborazione con la divisione sportiva interna AMG, la Casa di Stoccarda ha presentato in questi giorni il modello di “attacco” della gamma SL, che prende il nome di SL 43 e che, per la prima volta, introduce un piccolo motore quattro cilindri al posto dei più potenti otto cilindri a V che caratterizzano le “sorelle maggiori” del listino di Affalterbach.

La novità più importante della nuova Mercedes-AMG SL 43, quindi, è proprio il suo “cuore”, che da sessant’anni a questa parte rompe una tradizione finora rimasta aderente agli stessi canoni che sono stati riproposti anche sulle versioni Coupé. Sotto il cofano, infatti, scalpita un 2.0 Litri quattro cilindri turbo (sigla M139) che, di nuovo per la prima volta, viene abbinato a una piccola unità elettrica supplementare di tipo mild-hybrid a 48 Volt.

Entrando un po’ più nei dettagli della scheda tecnica, questa powertrain ha ereditato la stessa tecnologia utilizzata in Formula 1 che si è concretizzata in un turbocompressore specifico azionato da un sistema elettrico a 48V che, a sua volta, è alimentato da un generatore di avviamento a cinghia di tipo RSG. La sua funzione è quella di eliminare il fenomeno del “turbolag” e di fornire (anche se per brevi periodi) un surplus di potenza al motore principale pari a 14 cavalli, nonchè di gestire il recupero dell’energia durante le fasi di decelerazione e frenata, di aiutare la powertrain durante la fase di avviamento e di scollegare l’unità endotermica qualora si proceda “veleggiando” a velocità costante.

In questo modo il propulsore della nuova Mercedes-AMG SL 43 è in grado di erogare la bellezza di 381 cavalli e 480 Nm di coppia massima, scaricati a terra dal cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G in abbinamento al differenziale con trazione esclusivamente al posteriore. Le performance sono assolutamente interessanti per una roadster 2+2: con la modalità Race Start attiva, lo scatto 0-100 è completato in soli 4,9 secondi, mentre la top speed arriva a quota 275 km/h.

Per quanto riguarda l’estetica, inoltre, la nuova Mercedes-AMG SL 43 si distingue dalle sue sorelle a motore V8 per alcuni particolari specifici come le differenti prese d’aria anteriori, i paraurti ridisegnati, i cerchi in lega da 19” (quelli da 20 e 21” sono optional) e l’impianto di scarico a quattro terminali a sezione ovale. Confermato anche l’Airpanel anteriore e il piccolo spoiler attivo al posteriore, nonchè le sospensioni AMG Ride Control e il selettore AMG Dynamic Select delle modalità di guida (cinque in totale – Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual).

A richiesta, poi, è possibile associare il pacchetto esclusivo AMG Dynamic Plus, che integra tra le altre cose i supporti motore attivi, il differenziale posteriore a controllo elettronico, l’assetto ribassato di 10 mm, l’asse posteriore sterzante, la modalità di guida sportiva Race e le pinze freno di colore giallo. Uno sguardo su disponibilità e prezzi? Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma confidiamo che Mercedes riveli il listino nelle prossime settimane.