Mercedes-AMG SL MY2021: test drive tra le nevi della Svezia

La Mercedes SL è ormai giunta alla sua ottava generazione e si prepara al debutto sul mercato con tante novità sia estetiche che "sotto pelle"

Sono passati quasi settant’anni da quel 12 marzo 1952 in cui il marchio Mercedes-Benz presentò la prima capostipite della famiglia SL, un esemplare da corsa con nome in codice W194 che, successivamente, fu impiegato nelle più importanti competizioni internazionali tra cui la Mille Miglia, la 24 Ore di Le Mans, il Campionato Sport-Prototipi a Berna e sul mitico Nürburgring e la Carrera Panamericana.

Dopo innumerevoli successi e diverse versioni curate anche dal reparto sportivo AMG, la Casa della Stella a Tre Punte è pronta a svelare al pubblico l’ottava generazione della “Super Leggera”, pizzicata di recente nelle ultime fasi di testing sulle nevi della Svezia. La nuova SL 2021 manterrà le forme di roadster 2+2 ma introdurrà come novità assoluta la trazione integrale 4Matic+, che ripartirà in maniera intelligente la coppia motrice a seconda dell’aderenza con l’asfalto dando priorità al retrotreno se le condizioni lo consentono.

Sotto il profilo estetico le immagini presenti nella gallery a corredo di questo articolo non mentono: la nuova Mercedes SL 2021 si ispirerà alla prima serie degli anni ’50, portando allo stesso tempo importanti aggiornamenti caratterizzati da linee muscolose e sportive che trovano nell’avantreno i nuovi gruppi ottici a sviluppo orizzontale e nel retrotreno lo spoiler e l’inedito diffusore con i terminali dell’impianto di scarico. Per quanto riguarda il tettuccio, invece, la classica capote in metallo sarà sostituita da un più pratico “soft top” in tessuto, eventualmente disponibile anche di colore rosso.

Lato motorizzazioni, la nuova SL 2021 dovrebbe innanzitutto adottare lo stesso pianale MSA (Modular Sports Architecture) della GT, sul quale saranno installati propulsori a sei oppure a otto cilindri provvisti di batterie e di un’unità elettrica supplementare volta a fornire la tecnologia mild-hybrid a 48V. Dalla SL 43 di base si passerà alla più sportiva SL 53 4Matic, per poi alzare l’asticella sulle ancora più prestazionali SL 63 e SL 73 sempre a trazione integrale. Quest’ultima rappresenterà il top di gamma e sarà equipaggiata con il potente V8 biturbo curato da AMG capace di erogare ben 800 cavalli. La data di uscita di questa bellezza? Per il momento non c’è nulla di certo, ma le ultime voci di corridoio accreditano la presentazione al secondo semestre di quest’anno, con arrivo nelle concessionarie a partire dal 2022.