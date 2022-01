Mercedes-Benz eVito 2022: più autonomia e tempi di ricarica più veloci

L'aggiornamento 2022 del furgone tedesco porta una batteria più capiente da 60 kWh che aumenta la percorrenza massima con la singola ricarica a 314 km

Il Mercedes eVito si prepara al nuovo anno con un aggiornamento che strizza l’occhio a una migliore gestione delle consegne “dell’ultimo miglio”: proprio come accaduto sulla versione passeggeri Tourer, ora anche quella Furgone riceve l’upgrade della powertrain (sempre con potenza di picco di 85 kW e coppia di 300 Nm) con pacco batterie da 60 kWh, che alza l’asticella dell’autonomia con la singola ricarica fino agli attuali 314 km (WLTP).

Questo si traduce in una migliore capacità di lavoro senza la continua necessità di “attaccarsi alla spina”, possibile attraverso il caricatore di bordo in corrente alternata fino a 11 kW oppure tramite la presa posizionata nel paraurti anteriore compatibile con le colonnine fast-charge in corrente continua (fino a 50 kW di serie e fino a 80 kW con il pacchetto opzionale). In questo modo il ripristino dell’energia può ora passare dal 10 all’80% rispettivamente in 50 o 35 minuti, per una migliore efficienza durante l’intero arco della giornata lavorativa.

Il Model Year 2022 del Mercedes eVito, inoltre, porta in dote anche un affinamento delle mappature di recupero energetico durante la marcia: basterà azionare le palette al volante per variare l’intensità di funzionamento sia durante le fasi di decelerazione che in quelle di frenata, oppure si potrà selezionare la modalità “D Auto” per far avvenire tutto in automatico attraverso i dati rilevati in tempo reale dal computer di bordo.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Casa della Stella a Tre Punte propone il nuovo eVito 2022 in due lunghezze: la standard – con lunghezza complessiva di 5,14 metri, passo di 3,20 metri e capacità di carico di 6 metri cubi – da 43.146 Euro, oppure la XL (5,30 metri per 3,43 di passo e 6,6 metri cubi) da 43.894 Euro, anche finanziabili in leasing attraverso il pagamento di una rata mensile in partenza da 535 Euro.