Mercedes Vito 2020: restyling completo per il van della Stella

Per il 2020 il Vito si rinnova con tre allestimenti (Furgone, Tourer e Mixto), piccoli ritocchi estetici e la nuova gamma di propulsori OM 654 in quattro varianti di potenza

Il furgone multispazio più famoso della Casa della Stella a Tre Punte è pronto al futuro: il Mercedes Vito in versione 2020, infatti, è disponibile sul mercato e si presenta con un Model Year che punta tutto sulla scalabilità dei propri allestimenti (in tre versioni, Furgone, Mixto e Tourer, declinate in tre lunghezze, due passi e tre sistemi di trazione) e sulla nuova gamma di propulsori OM 654, proposti in quattro varianti di potenza per poter accontentare praticamente ogni cliente. Ma andiamo con ordine.

MERCEDES VITO 2020: TUTTE LE CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Come anticipato, il nuovo Mercedes Vito 2020 sarà disponibile nei concessionari in tre allestimenti specifici: Vito Furgone, destinato al trasporto di beni e merci (ma anche utilizzabile come magazzino ricambi su ruote e veicolo per il servizio assistenza), Vito Tourer, per il trasporto di persone e beni (di tipo privato), e Vito Mixto, che rappresenta la via di mezzo ottimale per il trasporto combinato di merci e persone, per esempio di artigiani o di operai.

Disponibile in tre lunghezze (Compact, Long e Extralong, con misure variabili da 4.895 a 5.370 mm) e in due passi (3.259 e 3.430 mm), il nuovo Mercedes Vito può essere personalizzato in diverse varianti, che per l’Italia sono state studiate in questo modo: per Vito Furgone e Vito Mixto gli equipaggiamenti sono la Cargo e la Pro, mentre Vito Furgone può contare sulle linee Base, Pro e Select.

Ogni equipaggiamento presenta le sue caratteristiche distintive: il Cargo, per esempio, porta in dote il volante regolabile, il pacchetto chrome, i sensori di luce e l’illuminazione a LED del vano di carico (fino a 1.369 kg), la panca doppia per i passeggeri, il sedile comfort per il guidatore, il rivestimento specifico degli interni e il pavimento in legno. La versione Pro, più completa, comprende invece il volante multifunzione, i retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, telecamera posteriore e sensori per la pioggia.

MERCEDES VITO 2020: NUOVE MOTORIZZAZIONI E TRE TIPOLOGIE DI TRAZIONE

Una delle novità più importanti del Mercedes Vito 2020 è rappresentata dalla nuova generazione di motori diesel a quattro cilindri, riconoscibili dalla sigla OM 654: l’obiettivo centrato dalla Casa della Stella a Tre Punte è stato quello di fornire propulsori ancora più efficienti, diventati realtà grazie ad alcuni miglioramenti che prevedono il basamento in alluminio e i pistoni in acciaio. Tradotto in numeri, questo significa che l’unità top di gamma, il Vito 119 CDI, riesce a garantire un risparmio di carburante sulle lunghe distanze pari al 13% rispetto ai precedenti OM 651.

Complessivamente i nuovi motori a gasolio, equipaggiati con trazione posteriore oppure, a richiesta, con quella integrale permanente 4×4, sono quattro e si differenziano per l’output di potenza: si parte dalla base contraddistinta dal Vito 110 CDI (102 cavalli e 270 Nm di coppia) per passare al Vito 114 CDI (136 cavalli e 330 Nm), senza dimenticare il Vito 116 CDI (163 cavalli e 380 Nm) e il già citato top di gamma Vito 119 CDI, capace di sprigionare 190 cavalli e 440 Nm di coppia massima.

La terza tipologia di trazione, quella anteriore, è invece disponibile con i motori della famiglia OM 622, dei quattro cilindri con cilindrata 1.7 Litri e potenza variabile tra 75 e 100 kW, abbinati a un cambio manuale a sei rapporti. La trasmissione dei nuovi OM 654, invece, può contare invece sull’unità automatica 9G-TRONIC. Tra le altre novità, il Mercedes Vito 2020 potrà contare anche sulle sospensioni pneumatiche Airmatic e su una serie di affinamenti ai sistemi di sicurezza alla guida: primo tra tutti il Distronic, che consente di regolare e mantenere la distanza dal veicolo che precede, seguito dal Brake Assist attivo, la nuova telecamera per la retromarcia assistita e lo specchietto retrovisore interno di tipo digitale.

MERCEDES VITO 2020: TUTTI I PREZZI A LISTINO

Il nuovo Mercedes Vito 2020 è disponibile a listino con un prezzo lancio di 24.027 Euro per la versione Furgone, che sale a 25.554 Euro per la Mixto e 27.057 Euro per la Tourer. In ogni pacchetto, ampiamente personalizzabile, saranno inseriti i servizi Mercedes PRO gratuiti per un anno, mentre dal 21 settembre la Casa della Stella metterà in campo un’interessante offerta secondo la quale si potrà accedere al leasing del Vito in versione 114 CDI F Long (Pro) a trazione anteriore, dal prezzo di 29.908 Euro, con anticipo zero e 48 rate (oppure 80.000 km), delle quali le prime sei di 30 Euro mentre le restanti di 290 Euro.

Non mancheranno, ovviamente, gli incentivi per la versione elettrica in gamma, l’eVito con motore elettrico anteriore da 150 kW e pacco batteria da 90 kWh per un’autonomia massima di ben 421 km: in questo caso la soluzione proposta da Mercedes è un noleggio a lungo termine, che sulla variante eVito Furgone Long (da 44.754 Euro) prevede 48 rate da 856 Euro, comprensivi di anticipo zero, colonnina di ricarica personale e climatizzatore con aria condizionata. L’eVito in allestimento Tourer, invece, viene proposto a un prezzo di listino più elevato, pari a 57.611 Euro.