Mercedes-Benz, la prova delle berline compatte 2019

Il mondo delle berline è da tempo al palo, sorpassato dai SUV compatti che ormai hanno cannibalizzato il mercato. Eppure c’è chi è pronto a scommettere il contrario. È il caso di Mercedes-Benz che ha una gamma simile esteticamente ma differente per carattere.

Il mondo dell’automobile, nel corso degli ultimi anni, ha vissuto diverse tendenze. Nel corso degli anni ’80 andavano di moda le piccole vetture spinte e pepate, successivamente è stato il periodo delle berline comode, spaziose e di rappresentanza (un esempio è la mitica Mercedes- Benz 190), poi è arrivato il momento delle familiari – che sembrava potessero risolver i problemi di tutti gli automobilisti ed infine i SUV – grandi o piccoli – che negli ultimi anni hanno in qualche modo cannibalizzato il mercato dell’automobile.

Mercedes-Benz ha un catalogo prodotti molto ampio e nell’ambito della sua proposta variegata torna a spingere le berline, che tanto successo hanno avuto in passato e che molto futuro possono avere negli anni a venire.

In occasione di una prova su strada in costiera amalfitana abbiamo avuto l’opportunità di vedere e toccare con mano la gamma attualmente proposta e composta da Mercedes-Benz Classe C, Mercedes-Benz CLA e la nuovissima Mercedes-Benz Classe A Sedan: tre baby Benz molto simili tra di loro ma ognuna dal proprio carattere unico.

Mercedes-Benz Classe C potremmo definirla rigorosa, elegante, sobria e austera. Nelle sue forme ricorda tanto la mitica 190 e di fatto rappresenta una delle vetture di maggior successo nell’offerta del costruttore tedesco. La bella berlina conserva le proporzioni tipiche della casa di Stoccarda e di versione in versione incorpora le nuove tecnologie e linee stilistiche portando sportività e inedito dinamismo. Nel corso degli anni questa baby Benz è cresciuta nelle forme e negli allestimenti incorporando tecnologie tipiche dei segmenti superiori e può dirsi una vera e propria Classe S del suo segmento in grado di offrire quello standing elevato che solo le grandi berline possono offrire.

Mercedes-Benz CLA è, per così dire, la ribelle di famiglia. Dallo stile individuale e trasgressivo trasmette sportività e dinamismo con una carrozzeria che si ispira alla sorella maggiore CLS. Lo sguardo piace molto, tanto che è oggi la vettura che conquista maggiormente clienti provenienti da altre case automobilistiche e che permette al marchio di Stoccarda di tenere fedele la clientela visto che questo il 75% di chi sceglie questo modello rimane fedele al marchio in caso di cambio vettura.

Infine c’è la Classe A Sedan che si rivolge ad un pubblico più maturo rispetto alla sorella più compatta e che è caratterizzata da linee dinamiche ed una autorevolezza discreta ed elegante. Compatta ma allo stesso tempo spaziosa si trova a suo agio tanto nel traffico cittadino quanto sulle lunghe percorrenze dove può sfruttare un coefficiente aerodinamico ai vertici del gruppo con un record di Cx pari a 0,22.

Il passo di 2.729 millimetri dona alla vettura le proporzioni di una berlina sportiva ma con sbalzi anteriori e posteriori molto corti. Nel cuore di Mercedes-Benz Classe A Sedan battono i più recenti sistemi di assistenza alla guida che vengono ereditati direttamente dalla Classe S ed inoltre vi si trova il sistema MBUX.

Dopo il successo della sorella minore, Nuova Classe A, presentata nel mese di maggio dell’anno 2018, si amplia ulteriormente l’offerta con un prodotto oggettivamente azzeccato che potrebbe avere discreto successo anche nel nostro paese. Settimo modello della serie, Classe A Sedan amplia la gamma delle vetture compatte offrendo ben 10 motorizzazioni alla quale può essere abbinata anche la trazione integrale 4MATIC. Il prezzo è di 29.000 € per la versione A Sedan 180 EXECUTIVE.